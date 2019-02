Críticas al alcalde por recibir al embajador de Nicaragua y hacerse la “foto de la vergüenza”

La plataforma SOS Nicaragua Granada lamentó ayer que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca haya recibido al representante de la "dictadura orteguista que está masacrando a nuestros familiares y amigos".

"Nos sentimos engañados y traicionados por el señor Francisco Cuenca, que cuando nos recibió hace un par de meses en la alcaldía, en la misma mesa en la que ha recibido al embajador del régimen de Ortega, no solamente se solidarizó con nosotros sino que nos aseguró que como socialista repudiaba lo que él mismo definió como dictadura y tiranía".

Sin embargo, según manifestó la plataforma, "se ha convertido en uno de los únicos alcaldes de España en recibirle amigablemente posando en una foto que pasará a la historia de la vergüenza de esta ciudad. ¿Se imaginan, en su día, a un alcalde socialista recibiendo así al embajador del Chile de Pinochet?", se preguntaron.

Asimismo, detallaron que el embajador de la dictadura ha afirmado que el encuentro fue "muy positivo" y se alcanzaron acuerdos en turismo y cultura, "Recordamos al alcalde, como ya le contamos cuando nos recibió, que en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018 no existe el turismo, porque las calles están patrulladas por la policía y los paramilitares que secuestran y asesinan a la población".

La concejal no adscrita, Pilar Rivas, también criticó este encuentro entre el alcalde, Francisco Cuenca y el portavoz de IU, Francisco Puentedura, con el Embajador de Nicaragua. "Uno y otro demuestran que no representan a todos los granadinos sino que responden, no solo con sus declaraciones sino con sus actuaciones, a intereses partidistas, atendiendo solo a los fragmentos de población que consideran su banco de votos".