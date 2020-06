El cuidado a las personas mayores y una pandemia que no está erradicada en Granada

Neumóloga una, y enfermera especializada en patologías infecciosas otra, Emilia Navascués y Lola González pueden hablar claramente de la situación actual del coronavirus, tanto en Granada como a nivel nacional.

Para la segunda la pandemia no está controlada, o al menos eso cree, pero mantiene que hay que tener aún "mucha prudencia y precaución", ya que sigue "latente". "Hay que continuar manteniendo las medidas para no despertar al virus", sentencia González, quien pese a todo cree que es necesario que se realice la desescalada porque sino "la economía del país se va a ir a pique". "Creo que hay que hay que ir desescalando con muchísima prudencia por parte de la población porque si no vamos a hundir la economía otra vez", sentencia. De hecho advierte que de no respetar las medidas de seguridad "vamos a tener un repunte bueno".

Además, González, que ha tenido un contacto muy estrecho con los pacientes de cada ala de la segunda planta del antiguo Clínico, pone especial énfasis en la atención a las personas de avanzada edad: "No están saliendo porque tienen mucho miedo, y siguen confinadas en su gran mayoría. Son las personas más concienciadas, las más sensibles y hay que protegerlas".

Emilia Navascués, neumóloga "Esta amplia artillería de efectos en el organismo no la habíamos visto con otros gérmenes"

Para González, al igual que para Navascués, "es muy complicado vaticinar un rebrote", aunque no esconden que "puede ser" que se produzca, y prefieren escudarse en lo que determinen "los expertos". La doctora Navascués también tiene una visión ya formada de por qué el SARS-Cov-2 ha sido tan letal y tan dañino para el ser humano. "Esta enfermedad está siendo así, primero porque es una enfermedad nueva que nos ha pillado a todos los profesionales sin conocerla, y en los primeros momentos sin saber su mejor tratamiento".

"Vemos que es una enfermedad que ataca muchos frentes. No solamente el virus y su infección final, si no que también hay afectación en el pulmón, en la musculatura, en los vasos...", cuenta la coordinadora de la planta Covid del antiguo San Cecilio, que añade que los daños que provoca el patógeno son "una cantidad de inflamación a distintos tipos del organismo que no habíamos visto en otros gérmenes que tuviesen tan amplia artillería de efectos".