La cultura de Granada, en la UCI

El exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha dado la voz de alarma ante la pasividad y dejadez del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada y en la Junta de Andalucía ante el nulo soporte y apoyo a la Feria del Libro de Granada, a quien el gobierno andaluz ha recortado su financiación con el silencio cómplice del Consistorio. Cuenca ha recordado como la Feria del Libro de Granada se ha convertido en los siete últimos años, en uno de los encuentros culturales de referencia de España, “que ahora está en peligro porque Moreno Bonilla ha optado por Sevilla en detrimento de la capital granadina”.

Para Cuenca, es lamentable “el silencio de Salvador” y la salvajada del “gobierno Andaluz con las grandes señas de identidad de la ciudad, en este caso un evento de primer nivel al que la Junta contribuía con 18.000 euros que ahora se niega a financiar”. “Los ataques a la Cultura en Granada a lo largo de estos dos años han sido descarados, y todos tienen su origen en la gestión de la Junta de Andalucía y en la del Ayuntamiento de Granada: Cines del Sur, Iberseries, Festival de Títeres, Parque de las Ciencias, Legado de Lorca, son solo algunos ejemplos, ejemplos a los que hay que sumar ahora la Feria del Libro”, ha puntualizado Cuenca, quien ha reiterado que “la Feria del Libro de Granada siempre ha sido una de las más prestigiosas de Andalucía. La calidad de nuestros autores y autoras, de nuestros libreros y libreras, de las editoriales que tienen su sede en la ciudad así lo acreditan. Pero desde hace siete años, la Feria del Libro de Granada había saltado la dimensión andaluza y se había situado como la segunda de importancia en España, después de la de Madrid”.

Así, ha recordado como “la mezcla entre literatura y música hacen de la nuestra, la Feria del Libro más singular y más atractiva. Siendo esto así, no nos cabe en la cabeza que la Junta de Andalucía no esté dispuesta a aumentar sus aportaciones, al menos hasta igualar la cantidad que sí aporta a la de Sevilla”. En datos, la feria granadina supera los 100.000 visitantes, abre una ventana a la divulgación científica de Granada que, no lo olvidemos, es una de las más importantes de Europa y vende más de 35.000 libros cada año, lo que supone unos ingresos netos para los libreros de más de 350.000 euros.

Así, el socialista ha recalcado que “estamos hablando del evento cultural gratuito más importante de la ciudad. Pues bien, ni la Junta de Andalucía quiere aportar los 18.000 euros que la dirección de la feria exige, ni el Ayuntamiento parece estar por la labor de exigírselo”. Todo esto supone, ha apuntado Cuenca, que “a día de hoy, la feria del libro está en el aire, no solo el puesto del responsable, sino la idea misma de la feria, una feria que, repito, era todo un emblema cultural de una ciudad que, hasta hace dos años era la capital cultural de sur de Europa y que, dos años después, un equipo de gobierno ha vilipendiando y tirado por el retrete”.

Por otro lado, Cuenca ha recordado como “el pasado sábado pudimos conocer que la Junta supuestamente ha inyectado 5 millones de euros al Patronato de la Alhambra, muy afectado por la pandemia”. En este sentido, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha acusado al gobierno del PP de descapitalizar en su día a la Alhambra “y dejar las cuentas sin remanentes, un capital que ahora tiene que volver a la cuentas de la Alhambra, después del desastre que ha supuesto quitarle el dinero y llevárselo a Sevilla”.