El delegado de Salud en Granada: "La situación sigue siendo muy preocupante"

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos ha admitido que la situación de la pandemia de coronavirus en Granada "sigue siendo muy preocupante" después de conocerse los datos correspondientes a la jornada de ayer y actualizarse las cifras de incidencia acumulada en la provincia, que se han incrementado de forma dramática durante el pasado puente de Todos los Santos.

El dirigente ha mostrado, en una comunicación a los medio de comunicación, su inquietud por la situación del coronavirus en Granada "con una alta ocupación de los hospitales y de las UCI", además "de una alta tasa de positivos".

Aun así, Indalecio Sánchez Montesinos ha aseverado que desde la Consejería de Salud en Granada "seguimos trabajando y lo seguimos haciendo muy duro, sin escatimar esfuerzos". "No tenemos la opción de rendirnos, esa opción no existe para nadie, ni para los sanitarios, ni para los ciudadanos que tienen que seguir extremando las medidas que ya conocen, como el uso de la mascarilla, la reducción de la movilidad y el agrupamiento de personas", ha añadido el delegado, que ha además recordado a los granadinos que "no tienen que tener a alguien que se lo diga o le vigile, debe ser ante todo personal, porque el virus es muy malo". El delegado ha incidido en que tanto el desarrollo de la propia enfermedad como de las secuelas son "muy duras".

"Seguimos trabajando para dar respuesta a la atención a los pacientes, tanto Covid como no Covid", ha dicho Sánchez Montesinos, que también recuerda que se está haciendo "un seguimiento constante, dentro de las posibilidades que tenemos para ir tomando las medidas oportunas", aunque "para ello, necesitamos de todos, formar un equipo. Es la mejor manera de vencer esta pandemia. No lo olvidemos", ha finalizado.