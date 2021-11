Y el 25-N volvió a ser lo que fue en Granada

Fueron 2.500 personas según fuentes oficiales, pero parecía que eran más, muchas más. Como siempre, las proclamas cantadas y coreadas con la fuerza que otorga la razón se impusieron a los números que podían decir que eran pocas mujeres y hombres. Y que tampoco eran pocas, aunque comparado con citas de años anteriores y sin contar con la convocatoria del año pasado, en plena pandemia y con semiconfinamiento, eran menos. Pero importante es que el 25-N volvió a ser lo que era, un festival de clamores para eliminar de una vez por todas la violencia contra las mujeres. Siempre es la misma historia, por desgracia, por eso estas mujeres (que como siempre, son mayoría en las acciones reivindicativas del 25-N y del 8-M, aún faltan muchos hombres, quienes más tienen que concienciarse) salen a las calles una y otra vez. Hasta que esta lacra se acabe.

Con cierto retraso, sobre las 18:40 horas, comenzó la marcha bajo el lema 'Vivas. Sin miedo, libres y con derechos. Ni una menos', que encabezaban las plataformas 25-N y 8-M y Feminismo Unitario de Granada, y que recorrió a buen paso, casi midiendo a cuánto el kilómetro, la distancia entre la plaza del Triunfo y el kiosko del Paseo del Salón, el recorrido habitual, que recopiló poco a poco a la gente que no se había unido desde el principio. En apenas una hora y cuarto terminó la manifestación que tuvo en el céntrico e histórico paseo de la capital el colofón con de las últimas proclamas, precedidas de una performance teatral llevada a cabo por el grupo Las Magdalenas, donde se acordaron de todo tipo de víctimas de la violencia hacia la mujer, desde trans, a madres, pasando por inmigrantes, Juan Rivas y un recuerdo a las mujeres afganas.

Aunque para ese momento ya la comitiva se había reducido bastante. Hacía bastante fresco al lado del Genil, y con la humedad de estos días se hacía difícil estar allí. Gritar costaba más todavía. Tampoco ayudaba la amplia zona acordonada donde se están instalando las atracciones de Navidad que coloca el Ayuntamiento de Granada cada año, por lo que el espacio era ya de por sí reducido.

Pero ya daba lo mismo. El trabajo estaba hecho y Granada entera había escuchado, con mucha fuerza y aunque no quisiera, los cánticos de estas mujeres. De todas las edades, aunque cada vez más jóvenes. "Míralas, ellas son el futuro", exclamó la presidenta de la asociación La Volaera, María Martín, mirando a las chicas que portaban la pancarta de su grupo en la otra esquina. "Es una alegría volver a vernos por las calles. Ojalá no tuviéramos que salir porque a las mujeres nos están asesinando cada día, así que no hay más remedio que la lucha siga", dijo.

Mientras tanto, cánticos ya conocidos como "ni una menos, vivas nos queremos"; "no es abuso, es violación"; "sola, borracha, quiero llegar a casa", pero un cántico que se oyó con fuerza fue la petición de inhabilitación del juez Piñar, el que condenó a prisión a la madre de Maracena Juana Rivas, pena ahora revocada por el Tribunal Supremo aunque aún no se ha ejecutado.

En la manifestación acudieron, además de las plataformas convocantes, los sindicatos UGT y CCOO, Las 13 Rosas, Movimiento Feminista, y grupos políticos como IU-Podemos y el PSOE, con Ana Muñoz, José Entrena y el alcalde Francisco Cuenca a la cabeza de la pancarta: "Granada ha vuelto a echarse a la calle porque todavía existe el machismo en muchos sectores de la sociedad".

"Demandamos políticas sólidas que hagan real el cambio social, desde la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, hasta la igualdad salarial", comentaba la portavoz de la plataforma 25-N, Carla Castarnado, que a su vez es la secretaria de acción sindical y mujer de CCOO en Granada. Por su parte, Diana Calanda, en representación de Feminismo Unitario, comentó "es importante incluir a las víctimas de trata y a las inmigrantes" en las nuevas legislaciones del Gobierno, y que "es importante visibilizar todo tipo de violencias porque lo que no se comenta, no existe". A ritmo de batucada y citando a todos para el 8-M, culminó el día en el que la lucha feminista volvió a las calles en todo su esplendor.