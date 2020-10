El PSOE exige disculpas al parlamentario granadino del PP por posar con una veintena de personas sin mascarillas

El PSOE ha calificado de "gravemente irresponsable" la actitud del parlamentario andaluz del PP-A y presidente de Nuevas Generaciones de Granada, Rafael Caracuel, después de la información adelantada por Granada Hoy en la que aparece posando junto a una veintena de personas sin mascarillas.

La fotografía "pone de manifiesto la irresponsabilidad del representante del PP en esta situación de emergencia sanitaria, al constatar que ha sido capaz de mantener contacto estrecho con personas, quebrando las reglas de distanciamiento social y la utilización de mascarillas que las autoridades sanitarias competentes recomiendan", ha señalado el secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, en una nota de prensa.

Así ha calificado de "inadmisible" esta conducta, al tiempo que ha reprochado a Caracuel que, como secretario de la Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía y representante de una organización política, "no dé ejemplo en un momento crítico con la segunda oleada del virus vigente y estando Granada en el punto de mira por los acontecimientos que se han producido durante en el fin de semana relacionados con el ocio y participe en un acto en el que no respetó la distancia de seguridad estipulada en caso de que las personas del entorno no tengan mascarillas, como se ve en la imagen".

"Por sus distintas responsabilidades públicas y orgánicas debería ser muy cuidadoso y dar ejemplo a la sociedad granadina y, especialmente, a la juventud como presidente que es de Nuevas Generaciones en Granada", ha subrayado tras añadir que "debería pedir disculpas públicamente".

El dirigente socialista ha incidido en que resulta "inaudito" que, con su manera de proceder, "no haya hecho caso a las recomendaciones que desde el inicio de la pandemia están haciendo las autoridades competentes, en concreto en los últimos días cuando el ritmo de contagios está creciendo".

"Caracuel no debe dejar pasar ni un minuto más sin disculparse", ha dicho para preguntarse qué tiene que decir al respecto su compañero de partido y delegado de la Junta en Granada, Pablo García, horas después de mandar un "serio llamamiento" a la población granadina y, en especial, a la juventud para que respete las normas básicas de seguridad y salud para frenar la escalada de contagios.

"Parece ser que Caracuel no ha atendido ni escuchado el mensaje que anteayer mismo mandaba el máximo representante del Gobierno andaluz en Granada, algo que dice mucho de su grado de compromiso en la lucha contra la pandemia", ha concluido.