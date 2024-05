Khalid Q.: "Israel ha matado a 80 miembros de mi familia, vamos a quedarnos aquí hasta que se haga justicia"

El Campus Universitario de Fuentenueva es uno de los lugares con mayor actividad de Granada, en especial la que concierne a jóvenes y estudiantes al constituirse como uno de los epicentros universitarios de la ciudad. A este hecho se le suma la novedosa presencia de alrededor de 50 personas que han izado banderas, ocupado una parte del césped e instalado sus tiendas de campaña a primera hora de la tarde para iniciar una campaña solidaria en favor de Palestina, nación afectada por el conflicto armado contra Israel.

Formando un rondo, todos los asistentes se han sentado sobre el césped para escuchar a todos aquellos que deseasen expresar sus ideas, puesto que el principal evento de la tarde era la asamblea abierta que planteaba en un comunicado la Asamblea de Estudiantes por Palestina de la Universidad de Granada.

Asimismo, mientras los miembros de la acampada aprovechaban sus dos minutos de intervención, algunos miembros de la Asamblea colocaban una mesa con diversos productos alimentarios para poder sufragar las necesidades de los asistentes durante la primera noche de sueño a la intemperie. La mesa presenta fruta, agua, magdalenas, salsas, vasos, platos, papel de cocina y frutos secos, entre otros productos.

Tras organizar las diferentes comisiones y áreas de trabajo a realizar durante el tiempo indefinido que dure la acampada, algunas portavoces han anunciado su presencia mañana 9 de mayo en la sede del Rectorado de la Universidad de Granada, a la que acudirán en forma de marcha desde el propio asentamiento a las 11:30 horas de la mañana.

Esta celebración reivindicativa ha contado con una considerable influencia de personas de origen árabe, desde Marruecos hasta la propia Palestina. Este es el caso de Khalid, quien ha confesado a Granada Hoy que "mi familia es de Gaza y el estado de Israel ha matado a 80 miembros de mi familia desde el 7 de octubre".

Khalid, quien prefiere no promulgar su apellido por respeto a su familia, expresa emocionado que "es importante que nos quedemos aquí hasta que la Universidad de Granada cambie sus relaciones con el estado de Israel. Para mí, el mundo paró el 7 de octubre, por eso es necesario que pare para todo el mundo hasta que se haga justicia".

Multitud de curiosos se acercaban atraídos por la presencia de las inusuales tiendas de campaña, otros mostraban su apoyo al gritar "Viva Palestina" desde la lejanía. Una mujer mayor se decía casi a sí misma "que paren ya la guerra" mientras se alejaba con su andador, a la vez que niños jugaban bajo la bandera palestina, intentando alcanzar con sus dedos la tela que permanecía colgada de un árbol.

Mientras que familias y personas de todas las edades descansaban en zonas de césped cercanas y otros hacían deporte, los jóvenes árabes bailaban y cantaban 'Al Hak Silahi' de Julia Boutros, canción sobre la guerra.

Finalmente, varias representantes de la Asamblea, entre las que se encuentran las estudiantes universitarias Lucía Pérez, Kawtar Boukalkoul y Claudia Chenol, han comunicado que esta reivindicación nace influenciada por los actos iniciados en la Universidad de Columbia de Estados Unidos y "uniéndonos a nuestros compañeros de toda España, pedimos que la UGR y todas las universidades españolas corten relaciones con el estado sionista de Israel y estrechen relaciones con Palestina. Pedimos al Gobierno central que corte la relación con empresas como el Banco Santander o Burger King puesto que financian a Israel".

"No nos vamos a mover de aquí, la acampada es indefinida, necesitamos una universidad apartada del sionismo. Vienen censurándonos y criminalizando este movimiento estudiantil" han proseguido. A su vez, la estudiante Evelyn Galván ha expresado con rotundidad que "pedimos a todo el mundo que se solidarice con esta causa, no es un grito de los estudiantes, sino una causa de la humanidad. Que nos escuche el rector Pedro Mercado, no nos moveremos aunque venga la Policía hasta que se cumplan nuestras necesidades".

En las caras de los asistentes aún se refleja incertidumbre ante una primera noche en la que convivirán con desconocidos y se muestran inquietos en lo que respecta a su propia seguridad. Sin embargo, una guitarra permanecía postrada sobre un árbol, lo que hace pensar que la música amenizará las horas nocturnas de esta primera jornada solidaria.