Ningún centro educativo de Granada capital se interesa por participar en el plan de refuerzo de verano

El pasado verano fue uno y este año, por ahora, no habrá ninguno. El plan de refuerzo estival ideado por la Consejería de Educación y Deporte no termina de despertar el interés de los centros educativos de Granada capital. En 2020, fueron dos centros, un colegio y un instituto, los que solicitaron abrir en el mes de julio para ofrecer clases de refuerzo y facilitar la conciliación de las familias. Sólo el instituto, el IES Cartuja, finalmente participó. Este año, según la información que recoge la resolución provisional de centros solicitantes, no hay ningún centro de la capital de la provincia. Sí aparecen 27 colegios y cinco institutos repartidos por la provincia.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó recientemente la tercera edición del Programa de Refuerzo Educativo Estival. Su objetivo principal es combatir el fracaso escolar, además de ofrecer una alternativa educativa pública y gratuita para la conciliación de las familias andaluzas en el periodo estival, según la información facilitada por la propia Junta.

En la primera edición los resultados de participación fueron discretos. Participaron unos 1.300 escolares en toda Andalucía, un 1% de lo previsto inicialmente por la Administración. El pasado verano se realizó en un total de 25 centros educativos de Granada, la mitad de los inicialmente previstos. El pasado año, en la segunda edición, los números de participantes fueron más elevados. Entre las dos primeras ediciones, según la Junta, se inscribieron 9.000 alumnos.

Los centros participantes se presentan como voluntarios. Abrirán en el mes de julio para para atender a alumnos de Primaria y primero y segundo de ESO que "presenten dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Española, Matemáticas e Inglés", indicó la Consejería.

Asimismo, serán los centros educativos los que se adhieran al programa de forma voluntaria siempre que cumplan con los requisitos exigidos, entre los que se encuentran haber desarrollado el programa de acompañamiento escolar durante el presente curso, contar con el apoyo del claustro de profesorado e informar al consejo escolar, o contar con las condiciones de habitabilidad más adecuadas para el desarrollo del programa, entre otras.

El Programa de Refuerzo Estival será impartido por docentes funcionarios de carrera, en prácticas o interinos, que lo soliciten y que cuenten con las habilitaciones necesarias para las materias incluidas en el mismo. Los docentes seleccionados recibirán una gratificación que asciende a 30 euros por cada hora de docencia directa con el alumnado, destacó la Junta en un comunicado.

Este mes de julio, según el listado provisional de centros adheridos al programa, abrirán en la provincia los siguientes colegios

Virgen del Mar de Albuñol

Natalio Rivas de Albuñol

Las Encinas de Alfacar

Los Castaños de Alhama de Granada

Atalaya de Atarfe

Fernando de los Ríos de Atarfe

Al-Dehecun de Dehesas de Guadix

Maestro Manuel Morales de Dúrcal

El Pinar de Pinos del Valle

Federico García Lorca de Fuente Vaqueros

Natalio Rivas de Huéscar

Princesa Sofía de Huéscar

Nuestra Señora de los Dolores de Íllora (Alomartes)

Gran Capitán de Íllora

Rafael Pérez del Álamo de Loja

Miguel de Cervantes de Molvízar

Los Llanos de Monachil (Barrio)

La Paz de Montefrío

Antonio Garvayo Dinelli de Motril

Mariana Pineda de Motril

Francisco Ayala de Ogíjares

San José de Calasanz de Órgiva

Virgen de la Paz de Otura

Manuel de Falla de Peligros

Sánchez Mariscal de Polopos (La Mamola)

Mayor Zaragoza de Salobreña

Enrique Tierno Galván de Zafarraya

En cuanto a los institutos, abrirán: