"No entiendo que un comercio de Málaga esté abierto a las diez de la noche y en Granada cerrado"

Una de las intervenciones más aplaudidas por los asistentes a la jornada de trabajo sobre los aprendizajes y conclusiones de la celebración de las Cumbres Europeas en Granada fue la de la directora del Parador Nacional de la Alhambra, Marian Montero, lugar en el que se celebró la cena de gala de la reunión de la CPE, presidida por los Reyes de España. Y entre las palabras que pronunció, una de las más significativas fue no entender que, al revés que sucede en Málaga, los comercios de la ciudad no estén abiertos un fin de semana.

En concreto, Montero dijo que "no puedo entender cómo en Málaga a las diez de la noche esté abierto un comercio un sábado y un domingo, y en Granada a la una de la tarde esté cerrado de un sábado hasta el lunes cuando recibimos el mayor número de visitantes los fines de semana, cuando el cliente extranjero, el asiático, es un cliente de alto nivel que necesita comercios en los que compre cosas caras, no necesita el comercio de la Alcaicería. No sé qué pasa con el comercio en Granada que no puedes comprar un fin de semana".

Unas palabras muy aplaudidas por el auditorio de la Cámara de Comercio al final de la intervención y que fueron loadas incluso por su presidente, Gerardo Cuerva: "Marian ha levantado el aplauso del auditorio porque creo que ha sido más valiente. Ha sacado lo que estamos pensando todos nosotros, ese esfuerzo y capacidad. Me ha gustado mucho algo que tenemos los empresarios muy claro día a día: para obtener réditos de algo tenemos que trabajar mucho e invertir".

Estas manifestaciones llegan once meses después de que la Junta de Andalucía declarara como Zona de Gran Afluencia Turística toda la ciudad de Granada, lo cual liberalizaba los horarios de todos los comercios del casco urbano desde abril a octubre en fines de semana y festivos. El Ayuntamiento de la capital, en su momento gobernado por el PSOE, alegó contra esta medida del Gobierno de Juanma Moreno, y posteriormente, una vez llegó al poder la popular Marifrán Carazo, retiró la denuncia de los tribunales a pesar de la queja sobre todo de los pequeños comerciantes.

La directora del establecimiento tiró de su experiencia de 33 años trabajando para Paradores de Turismo para comparar la situación de Granada con sus vivencias en otras ciudades como Valencia y sobre todo Málaga: "Tienen que evolucionar, y si lo comparo con Valencia o con Málaga, como no cambiemos la mentalidad, Granada no va a cambiar". E incidió: "Granada tiene muchísimas más posibilidades que Málaga porque tiene más atractivos. Tiene Sierra Nevada y tiene también costa. Granada mira a Málaga cansada de querer ser como Málaga y ver cómo ha prosperado". Por lo que pidió a los sectores de la provincia a "estar unidos".

Paco de la Torre

Marian Montero explicó que cuando llegó al Parador de Málaga, en la ciudad "solo estaba el Museo Picasso", y que en los siete años en los que trabajó allí se abrieron otros cinco museos. "No solo el sector hotelero, económico, empresas, Palacio de Congresos... Todos estaban al unísono con el alcalde en la toma de decisiones", dijo la dirigente, quien contó un ejemplo del modus operandi de la capital vecina: "Francisco de la Torre nos emitió una carta a todos los sectores diciendo que llega crucero más grande del mundo y necesito que Málaga se vuelque con él porque va a haber 8.000 turistas que van a bajar y van a estar 14 horas, y necesito los comercios abiertos, los campos de golf, necesito todo. Y todos íbamos al unísono. No cerraba nadie". "No hay mejor que fijarse en el modelo de éxito de otra ciudad y hacer lo mismo", sentenció Montero.

Por todo ello, la directora del Parador lamentó también que en la cumbre se haya contado con proveedores externos "cuando Granada los tiene". "¿Por qué? No lo sé. ¿Lo entiendo? No lo entiendo", poniendo como ejemplo que en una de las cenas de la cumbre "vino una Estrella Michelin de Córdoba". También expuso su contrariedad que se encontró con los taxistas de Granada, afeando que "todos se quejaban y era detractores de la cumbre".

Valencia y la Copa América

Montero también contó su experiencia como directora del Parador de Valencia: "Llegué allí en el año 2006 y era una ciudad que no había acogido grandes eventos, y de repente se proyecta la Copa América de vela. En ese momento Valencia se preparó. La dársena se preparó. Era una capital importante pero no había acogido un evento así. Antes tenías que posicionar Valencia, explicar a un americano dónde estaba porque no tenían ni idea".

"A raíz de organizar la Copa América, Valencia recibe por primera vez vuelo directo desde el JFK de Nueva York. Valencia no los tenía. Asistí a una conferencia de vicepresidencia del Gobierno que dijo que un evento siempre atrae grandes eventos. Se me quedó esa frase. Inmediatamente después Valencia acogió por primera vez el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Valencia no estaba preparada para eso. Era un circuito urbano. Ahí me di cuenta de lo que había supuesto acoger la America's Cup y la inversión realizada en el evento", expuso también la directora del Parador de Granada.