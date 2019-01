La epidemia de gripe alcanzará su pico crítico la próxima semana

La epidemia de gripe se ha instalado en Granada aunque aún con menos beligerancia de la que el calendario le marca habitualmente. El año pasado, en estas mismas fechas los hospitales veían como sus urgencias estaban saturadas de pacientes y se registraban datos de más de 220 casos de gripe por cada 100.000 habitantes.

A causa del retraso de la llegada de la ola de frío, este año se ha demorado la epidemia anual que alcanzará su pico entre esta semana y la siguiente, según declaraciones de Isabel Marín, la jefa de Salud Pública de la provincia.

En esta cuarta semana, según datos de Salud, deja una tasa por 100.000 habitantes de 64,8 casos en Granada. Teniendo en cuenta que en la semana dos se rozaba el umbral basal de la temporada de gripe con unos 40 casos, desde Salud afirman que esta es la segunda semana en la que la onda epidémica está en ascenso.

Aún no se han empezado a notar los colapsos en las Urgencias de lo hospitales con la llegada de enfermos de gripe. Situación que, explica Marín, debe evitarse ya que la gripe normalmente es una enfermedad que pese a ser muy molesta, no es peligrosa, por lo que acudir a Urgencias “siempre debe ser la última vía, porque si se tiene una gripe leve, se puede contagiar a personas débiles que estén esperando en Urgencias o incluso si no se padece gripe se puede contagiar en el hospital”.

Desde el sindicato médico confirman que la llegada de la gripe sigue estando aún en un estadio moderado, aunque matizan que los problemas empiezan a llegar ya con una media de unos 8 o 10 pacientes pendientes de una cama en el Virgen de las Nieves.

La recomendaciones de Salud para la gripe: hidratarse muy bien, reposar y tomar analgésicos para los dolores y la fiebre. Solamente en el caso de que se pertenezca a un grupo vulnerable (ancianos, niños o personas inmunodeprimidas) se debe acudir al centro de salud y en el caso de grandes complicaciones, a urgencias.