Dos estudiantes de la Escuela de Informática de la Universidad de Granada, premiados a nivel nacional

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) y la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AEGITT) hicieron entrega de sus XVI Premios Futuro de las Telecomunicaciones, en la que fueron reconocidos dos estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación de la Universidad de Granada Juan del Pino y David Fernández.

Estos reconocimientos son una iniciativa de la Red de Universidades y cuentan con el patrocinio de la PITT, la patrimonial del COITT/AEGITT. Su objetivo es "poner en valor los mejores expedientes académicos de los ingenieros e ingenieras de toda España que defendieron el Trabajo Fin de Grado (TFG) durante el curso 2021/2022", informan a través de un comunicado.

Como novedad en esta edición se han aumentado las cuantías de los premios y las categorías, y se han triplicado el número de trabajos presentados. La creatividad, innovación, sostenibilidad, tecnología y comercialización, han sido un año más los criterios valorados en su evaluación, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de lo recién titulados, y la calidad de los proyectos clasificados en las menciones específicas de su Grado.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid - Campus Sur ha acogido el acto. En los XVI Premios Futuro de las Telecomunicaciones han sido galardonados un total de trece trabajos fin de grado, clasificados en cuatro menciones específicas de su Grado: Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación; Ingeniería Telemática; Ingeniería Audiovisual / Sonido e Imagen; Ingeniería de Sistemas Electrónicos, y un accésit al mejor TFG. Dos matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada han sido seleccionados entre los mejores del año de toda España.

El primer premio en la categoría de Ingeniería de Sistemas Electrónicos ha sido para Juan Del Pino Mena, de la ETSIIT (UGR), por Desarrollo de un sistema acústico de medida del Módulo de Elasticidad en árbol, troza y tabla.

Este TFG consiste en el desarrollo de un dispositivo electrónico innovador, portátil y fácil de usar para el diagnóstico y la clasificación no destructiva de la madera mediante estimación de su Módulo de Elasticidad (MOE), indicador de su rigidez y un marcador de calidad apreciado en aplicaciones estructurales. El MOE se deriva de la velocidad de propagación de ondas acústicas que viajan por la madera. El TFG se ha elaborado en el marco del proyecto LIFE Wood For Future (LWFF) (LIFE20 CCM/ES/001656), el cual tiene como objetivo recuperar el cultivo del chopo (Populus sp.) en la Vega de Granada demostrando su valor a través de bio-productos estructurales innovadores. LWFF está financiado por LIFE, un programa de la Unión Europea con objetivos medioambientales, climáticos y energéticos, recoge el comunicado.

David Fernández, también de la ETSIIT de la UGR, fue el primer premio en Ingeniería de la Imagen y Sonido por Sistema de Corrección de pitch. En las últimas décadas, la industria musical ha utilizado un efecto de audio que consigue que todo suene en perfecta armonía. Popularmente, esto se conoce como Autotune, sin embargo, esta denominación no es más que el primer software comercial de corrección del pitch. Durante años, estas técnicas se mantuvieron en ’secreto’, el objetivo de este proyecto es mostrar el desarrollo e implementación de un sistema de corrección de pitch. El prototipo diseñado se presenta en forma de aplicación y se realiza una comparación de resultados con el software profesional de la empresa Antares Audio Technologies: Autotune Pro.

Telecomunicaciones, profesión de presente y de futuro

Los jóvenes ingenieros e ingenieras han sido felicitados por el alto nivel demostrado en los proyectos galardonados, y se les ha animado a seguir desarrollando su talento una vez que inicien su andadura profesional en un sector con una amplia demanda y expectativas laborales. Así lo ha manifestado Amador González Crespo, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la UPM-Campus Sur en la inauguración institucional. “Nuestros egresados y egresadas trabajan en todos los ámbitos importantes de nuestro país: salud, economía, transporte, seguridad…En todas partes hay un ingeniero o ingeniera detrás, y es un auténtico orgullo. Nos los habéis puesto increíblemente difícil al comité evaluador, que ha tenido que elegir al mejor de los mejores”.

Josefina Jiménez, coordinadora de la Red de Universidades de COITT/AEGITT ha aconsejado a los recién titulados y tituladas sobre su lanzamiento al mercado laboral. “Tenemos el privilegio de ser agentes activos del cambio en la sociedad, una oportunidad que tenemos que aprovechar desde la ética profesional. Vuestro camino no ha hecho más que empezar, no perdáis la curiosidad y la pasión por todo aquello a lo que nos puede llevar esta profesión y hoy no podemos ni imaginar”.

Por su parte, Alicia Juan, miembro de la Red de Universidades del COITT/AEGITT y gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, ha puesto en valor las telecomunicaciones, “que son y será la profesión del futuro”. “Seguiremos descubriendo nuevas tecnologías y áreas de trabajo. Seguid creciendo y contad con el apoyo del colegio y los compañeros y compañeras que lo forman para mejorar como profesionales. Tenéis a la red de expertos de COITT/AEGITT con la que podéis contar siempre que la necesitéis”.

En la clausura, a cargo de Epifanio Martín, vicesecretario del COITT, ha hecho hincapié también en el importante papel de las telecomunicaciones en el desarrollo tecnológico de la sociedad, y su avance generación tras generación. “Quiero señalar la diversidad y la proyección del talento de estos jóvenes, que va a dar a resultados muy positivos a la sociedad. Se trata de una profesión apasionante y desafiante. Os encontráis con nuevos desarrollos tecnológicos en modo presente: metaverso, Blockchain, Bigdata…y otros que están por venir y en los que seréis protagonistas”