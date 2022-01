Los exámenes presenciales de la Universidad de Granada y la sexta ola: Los motivos por los que se mantienen pese a la situación de contagios

Jornada singular la de ayer en la Universidad de Granada (UGR). Unos 46.000 estudiantes de grado se enfrentan este mes al periodo de evaluación del primer cuatrimestre, a los exámenes de unas 2.100 asignaturas. Y en prácticamente todos los casos las pruebas serán presenciales. Este escenario es totalmente opuesto al vivido hace justo un año: De los 2.112 exámenes a celebrar en la convocatoria ordinaria de enero de 2021, un 80,4% se celebraron en la modalidad online. A día de hoy la tasa de incidencia en los últimos 14 días en la provincia está, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en 1.478,8 casos por cada 100.000 habitantes. Hace un año, se rondaba la tasa 307. Otro dato relevante es que hace un año prácticamente ningún miembro de la comunidad universitaria estaba vacunado, proceso que comenzó el 27 de diciembre entre profesionales sanitarios y residencias de mayores. Hoy, el 88% de los veinteañeros está vacunado con la pauta completa.

"En nuestra facultad la mayoría de las asignaturas se evalúan con la entrega de trabajos. Lo que hemos hecho es espaciar esas entregas, y en algunos casos se atiende online. Hay muchísimos estudiantes confinados", explica el decano de Bellas Artes, Francisco Sánchez Montalbán, que en una estimación personal calcula que aproximadamente el 30% del estudiantado ha podido solicitar ir al examen de incidencias, la opción que la UGR da a los estudiantes confinados o contagiados para poder aplazar su evaluación. No hay dato concreto de cuántos estudiantes han solicitado ya acogerse a estos exámenes de evaluación por incidencias. Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación explican que es "un dato que está actualizándose casi constantemente" y que, en cualquier caso, gestionan los departamentos.

En el caso de Bellas Artes, las entregas de trabajos se realizan en los talleres y aulas, no en los despachos. Se deja suficiente tiempo entre entrega y entrega, lo que permite "que no haya demasiada gente" en la Facultad. En cuanto a la plataforma de docencia y evaluación de la UGR, Prado, Sánchez Montalbán explica que "funciona bien". En cualquier caso, en este centro la evaluación es continua, y el periodo de exámenes no se identifica con las imágenes "estándar" de aulas con alumnos en las bancas frente a un folio.

En la ETS de Ingeniería de Edificación, su director, Juan Manuel Santiago, explica que "no hemos tenido muchas incidencias". En los dos grandes departamentos del centro, Construcciones Arquitectónicas y Expresión Gráfica, apenas suman catorce solicitudes para medio millar de estudiantes matriculados. "Es un número mínimo", añade Santiago, que explica el procedimiento para acogerse al aplazamiento del examen y que la UGR recoge en su normativa: Se debe informar al Servicio de Salud y Prevención de la institución, aportar la información sobre el positivo o una declaración responsable en el caso de que no se pueda aportar documentación. También se debe remitir la información al departamento de la asignatura.

En Edificación la situación es de "normalidad", reseña el director del centro. Las aulas de la Escuela son suficientemente grandes para acoger a los estudiantes y respetar todas las medidas sanitarias sin mayor problema. Se mantienen medidas como las ventanas abiertas, el uso obligatorio de mascarillas y la higiene de manos.

En Documentación y Comunicación, su decano, Benjamín Vargas, señala que entre un 4 y un 5% del estudiantado ha podido solicitar ir a incidencias en un procedimiento que está en marcha desde el pasado curso. Se ha reforzado la señalética en el centro y reforzado el protocolo que rige desde hace casi dos años la vida de la comunidad universitaria. En cualquier caso, Vargas valora que se mantenga la presencialidad en estos exámenes como algo clave para garantizar la calidad de la evaluación.

En la misma línea de defensa de la presencialidad se manifiesta Rubén Fernández, estudiante de Matemáticas y miembro de la Delegación General de Estudiantes (DGE). "No puedo hablar por todo el estudiantado", aclara, pero ve oportuno que los exámenes presenciales se realicen con normalidad "con las medidas que se han puesto en marcha desde el inicio del curso" y dado que en otros ámbitos la normalidad es prácticamente total. "No tiene sentido no hacer [la evaluación] presencialmente", resume. En estos días apunta que no hay muchos casos en su entorno, pero que posiblemente con la vuelta a los pisos de alquiler (la mitad de los estudiantes de la UGR son de otras provincias) pueda haber un repunte de test o de cuarentenas.

En esto coincide con el responsable de la residencia universitaria Fernando de los Ríos, Sergio Chica. Indica que ha vuelto el cien por cien del estudiantado y que a día de hoy "no tenemos incidencias destacadas". "Vamos a tocar madera", señala sobre el posible efecto que la vuelta de los estudiantes pueda tener en las residencias. "La suerte es que es época de exámenes", reflexiona, lo que obliga a los estudiantes estar más tiempo en sus pisos o habitaciones para preparar precisamente las pruebas, lo que limita, por fuerza, los contactos de los jóvenes.

Ejemplo de esta normalidad que se vive en la residencia Fernando de los Ríos es la situación que explica el decano de Traducción e Interpretación, Enrique Quero. "La asistencia ha sido buena, con pocas incidencias", resume. Añade a su valoración que esta es la primera semana tras las vacaciones de Navidad y que "puede" que la semana que viene "haya algo más" de incidencias relacionadas con el Covid.