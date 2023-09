Una veintena de expertos en política de Europa participan en Granada en un foro sobre la Comunidad Política Europea

La sede de la Fundación Euroárabe acogerá este viernes 29 de septiembre el Think Tank Forum, un encuentro que reunirá a 20 expertos independientes de toda Europa y policy-makers españoles en un debate sobre las cuestiones que definirán el futuro de la Comunidad Política Europea (European Political Community, EPC). Entre sus objetivos también se encuentra aumentar el conocimiento público sobre el valor añadido de la EPC.

Lanzada en Praga en octubre de 2022, la EPC tiene como objetivo proporcionar una plataforma para debates estratégicos entre jefes de estado o de gobierno de más de 40 países europeos en diferentes entornos: una sesión plenaria de líderes, mesas redondas temáticas y debates mini/bilaterales. Tras una exitosa segunda cumbre en Moldavia, en junio de 2023, la iniciativa gana impulso.

Dada la tensión que sufre el orden de seguridad europeo tras la guerra en Ucrania, las tensiones persistentes en torno a la migración irregular y la ambición de algunos participantes de utilizar la EPC como vehículo para aprobar proyectos de conectividad, la Presidencia española del Consejo de la UE pretende mostrar resultados concretos en la tercera cumbre de la EPC, que tendrá lugar en Granada el jueves 5 de octubre, antes de la reunión informal del Consejo Europeo.

A falta de un comunicado final, la legitimidad política de la EPC depende de documentar de manera transparente las iniciativas tomadas a nivel de los líderes y monitorear la implementación de políticas que deriven de esas iniciativas. CEPS ha creado recientemente un observatorio sostenible impulsado por la sociedad civil para apoyar a las presidencias actuales y futuras y a miembros de la EPC, así como al público en general, en la revisión de cumbres, detección y análisis de tendencias emergentes; y para realizar un seguimiento de la implementación de iniciativas y específicas acordadas en el contexto del EPC.

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), participa como institución colaboradora junto con el Centre for European Policy Studies (CEPS, Bruselas), la Open Society Foundations y la Fundación Euroárabe en el encuentro de think tanks. El objetivo de la reunión es definir el futuro de la EPC. Entre los ponentes se encuentra el director de CIDOB, Pol Morillas.