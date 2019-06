La explicaciones internas del PP de Granada, el lunes en la Junta Directiva Provincial

La última vez que Sebastián Pérez dio algún tipo de explicación ante los suyos –sin contar las que tuvo que dar el martes de manera interna a Génova, ante la reunión con Cs en Madrid– fue hace una semana en la sexta planta del Hotel Meliá, justo antes del pleno de investidura. Allí, en un ambiente de absoluta tensión, el actual presidente provincial del PP ratificó de forma interna el 'acuerdo' de votar como alcalde a Luis Salvador. Desde entonces no ha vuelto a salir en escena, ni siquiera internamente, algo que sí que tendrá que hacer este lunes 24 de junio a las siete de la tarde.

Tal y como ha podido saber Granada Hoy, en esta fecha ha sido convocada la Junta Directiva Provincial del PP, una reunión que se desarrolla en plena crisis interna y en la que el actual presidente popular granadino tendrá que hacer frente a varios puntos calientes: su situación dentro del partido a tenor de la polémica en torno al pacto de Gobierno y los nombramientos de los diputados provinciales –como el de Fernando Pérez por la Costa–, que han incrementado aún más el malestar interno.

La posición en la que se encuentra Sebastián Pérez en la actualidad dentro de su partido pende de un hilo que cada vez se tensa más. Su enrocamiento para turnarse la Alcaldía con Luis Salvador –el famoso 2+2 que él defendería haber pactado con el actual alcalde, que ya ha sido incluso desmentido públicamente por Cs y que no se corresponde con el acuerdo entre las direcciones nacionales– y echar así un pulso, no solo a la formación naranja, sino también a su propio partido han propiciado que cada vez esté más cuestionado por los suyos.

Si a ello le sumas la falta de comparecencia y las decisiones para formar la parte popular de la diputación, surge un cóctel explosivo que queda emplazado a esa reunión en la que además de su situación, tendrá que explicar por qué el popular Fernando Pérez ha pasado de ser un exmilitante del PP a diputado provincial en menos de tres meses, una designación que ha ahondado aún más en una brecha interna que cada vez es mayor.

A finales de julio del pasado 2018, con Pablo Casado ya como líder nacional del partido, Sebastián Pérez nombraba a Fernando Pérez Martín nuevo coordinador del PP en la Costa dentro del Comité Ejecutivo del partido a nivel provincial, cargo en el que relevaba al ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes.

Unos meses más tarde, cuando en octubre se conoció el adelanto electoral de los comicios andaluces, el presidente provincial del PP avaló que Pérez Martín entrase a formar parte de la lista granadina para el 2-D como número seis, algo que le daba un reconocimiento dentro del partido por el que además era concejal en el Ayuntamiento de Motril. Sin embargo, todo empezó a torcerse apenas tres meses después.

El 1 de febrero de este año, una vez confirmada a Luisa García Chamorro como candidata a la Alcaldía de Motril, Fernando Pérez cambió su foto de perfil en Facebook en apoyo a su compañera de partido, convencido de que al igual que en las elecciones municipales de 2015, él formaría parte de su equipo.

Sin embargo, a finales de marzo el apoyo a la candidata popular se borró de esta imagen y, apenas unos días después, Pérez Martín anunciaba su "irrevocable" dimisión de los cargos orgánicos del PP. El popular no solo se quedaba fuera de la lista de García Chamorro, sino que además tampoco entraba dentro de la candidatura al Senado de cara a los comicios del 28-A, tal y como habría barajado el propio Sebastián Pérez. Y es que, como ya apuntó ayer Granada Hoy, las listas para las elecciones generales fueron un consenso entre la dirección nacional del PP y la andaluza, que tuvo que aceptar la provincial.

"En los últimos años han surgido discrepancias fuertes con respecto a al organización de Motril, mi pueblo por el que tanto he intentado apostar y trabajar y espero seguir haciéndolo. Estas discrepancias no han sido resultas por quién debiera. Creo que no me han valorado, habiendo dado siempre lo mejor de mi, sin pedir nunca nada a cambio. Me voy con algunas decepciones personales, las cuales me guardo para mi y donde creo que las direcciones supranacionales no han estado a la altura de lo que esperaba", escribió Pérez Martín, en un medio digital motrileño, noticia que él mismo compartió en su Facebook para anunciar su salida del partido.

Sin embargo, en menos de un mes esa "irrevocable" decisión cambiaba por completo. No sólo volvía al partido, sino que Sebastián Pérez le otorgaba el ser candidato a la Alcaldía del municipio granadino de Jete, siendo su carta de presentación –o mejor dicho de regreso– la jornada del 28-A, la cual pasó en la sede provincial del PP de Granada, en la que siguió el escrutinio junto a los medios de comunicación desplazados hasta la misma.

Esta decisión no tardó en generar malestar entre la militancia de la Costa, algo que se ha incrementado aún más durante los últimos días y que se ha extendido en el seno del partido, cuando Sebastián Pérez decidía que él sería el diputado provincial correspondiente por la Costa.

Ahora, y al igual que ocurría meses anteriores en la elaboración de las listas para las elecciones generales con las direcciones nacional y autonómica, es el propio Sebastián Pérez quien como presidente del PP de Granada ha tomado la decisión sin que ésta sea avalada por la zona a la que pertenece, cuando se encuentra en el momento más difícil de su carrera política.

Así, la tarde del lunes tendrá que enfrentarse a una Junta Directiva en la que habrá de dejar también claro el por qué de la controversia del pacto de la capital, así como cuándo se conformará el nuevo equipo de Gobierno que, pese a que hace unos días el actual alcalde, Luis Salvador, dijo que sería anunciado "lunes o martes", queda emplazado de nuevo a unos días más tarde. La excusa, ahora, es la llegada del AVE que está prevista para esa fecha –el martes– pero para la que la comitiva que lo inaugurará partirá el lunes mientras Pérez comparece ante su partido en Granada.