La fractura de la izquierda se consolida con el nacimiento de Granada Unida

Granada unida para la gente y con la gente de Granada. Así es como han calificado este jueves las formaciones políticas IU, Vamos Granada, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Sociedad Civil e Independientes la nueva confluencia a la izquierda. Bautizada como Granada Unida, esta nueva propuesta hace más patente la fractura que existe con Podemos y, si no cambian las cosas, concurrirán separadas a las próximas elecciones.

Todavía no se descarta confluir unidos, aún no está todo decidido, pero cada día que pasa la ruptura se hace más evidente. Desde Granada Unida, cuyo cabeza de lista para el Ayuntamiento de Granada será Paco Puentedura, califican la situación como dos lecturas diferentes del panorama político actual.

Para Mari Carmen Pérez, coordinadora de IU Granada, todavía hay tiempo para un acuerdo, pero debe ser la otra confluencia la que dé el paso y se una a la negociación. "Nosotros hemos trabajado desde mucho antes de las elecciones autonómicas, hemos tenido la capacidad y la inteligencia suficiente para leer el momento. Quienes todavía no están tendrían que preguntarles por qué no aparecen hoy con todos los que hay a la izquierda de PSOE de Granada", ha asegurado.

"Ha habido propuestas, hemos debatido, y la culpa no la tiene esta parte que está aquí. La capacidad de miras que hemos tenido todas las formaciones que hoy estamos aquí no la ha leído la otra parte, que si no está es porque de momento no ha querido estar", ha apuntado Pérez, que también ha asegurado que "nunca se le ha cerrado la puerta a nadie".

La coordinadora de IU asegura que entre las dos confluencias de izquierdas no hay puntos de desencuentro, sino una lectura diferente de la situación política actual. "Hay que sumar y ser generosos. Y hay que saber qué quiere la sociedad en este momento. Quienes no han tenido esa visión de saber que quiere la ciudadanía ahora, nosotros no podemos forzarlos a nada. Si el resto de organizaciones, o quien no está aquí, no ha entendido eso, el problema no es nuestro", ha concluido.

Siete formaciones unidas "para gobernar la ciudad"

Por su parte, el que será el candidato de Granada Unida -como ha sido bautizada la confluencia de siete partidos este jueves- Paco Puentedura, ha asegurado que este es un proyecto que aspira a "conseguir esa mayoría social para la ciudad de Granada. Porque vamos a gobernar la ciudad".

"Esta propuesta política se nutre de la sociedad civil, de la participación con la sociedad civil y del gran sentimiento y el gran impulso por el que trabajamos para la unidad en la ciudad de Granada. Una unidad que es esencial cada vez más, y además de la que estamos muy orgullosos", ha asegurado.

Puentedura ha comentado ante los medios de comunicación que es la primera vez que en Granada tantas fuerzas políticas se ponen de acuerdo para plantear una propuesta de Gobierno. "Una apuesta política que ya está trabajando en la elaboración del programa, y que lo hace a pie de calle, no desde perspectiva elitista, sino con cada vecino, porque queremos que cada granadino se sienta representado en esta propuesta y que su voz sea importante y determinante para todas las propuestas que vamos a llevar al ayuntamiento y que vamos a conseguir que se ejecute".

Izquierda Unida, Vamos Granada, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Sociedad Civil e Independientes son las formaciones que se unen en este proyecto "ilusionante". "Por primera vez en la ciudad, partidos que forman parte de la tradición ecologista, de la izquierda tradicional, partidos municipalistas, de ámbito andaluz, firman un acuerdo para presentar una candidatura común para las próximas elecciones municipales en la ciudad de Granada".

Por parte de Vamos Granada, Maite Olalla, ha asegurado que las siete formaciones confluyen para convertir el Ayuntamiento de Granada en "la casa de la gente, no en algo a lo que llegar como ciudadana y echarte a temblar".

"Es la institución que nos tiene que hacer la vida más fácil, y a través de la participación es como podemos estar las personas que vamos a representar a la gente, realmente escuchando. Desde ese punto de vista animo a la gente a que cualquiera que se quiera acercar a cualquier partido de la unión será escuchado", ha asegurado.

La portavoz de Más País, Leticia García Panal, ha asegurado que su partido se une a Granada Unida para romper la desafección de la ciudadanía por la política con todas las líneas estratégicas que desde esta formación se desarrollan desde los últimos meses.

"La media de edad de los granadinos es de 45 años. Hace poco una persona con esa edad tenía una vida asentada. Hoy día viven en una incertidumbre que es más grande para los más jóvenes, con mucho desempleo y tenemos que trabajar en políticas que intenten solucionar este problema. Hay que ser capaces como agentes de política local de luchar para mejorar la vida desde la cercanía", ha asegurado.

Por último, Francisco J. Rodríguez, de Verdes Equo, ha centrado su alegato en la necesidad de Granada de reducir la contaminación del aire, que según ha comentado viene principalmente del tráfico rodado, el consumo eléctrico y las calderas de gasoil, algo por lo que se luchará desde la formación.

"Es necesario un plan urbanístico general que pueda solucionar el problema. Es necesario avanzar en solucionar los problemas de contaminación de aire para que Granada tenga un aire más saludable y respirable. Entre todos los partidos de la confluencia lo vamos a conseguir", ha concluido.