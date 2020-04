Funerarias de Madrid piden hacer incineraciones de fallecidos por coronavirus en Granada

No se llevan aplausos y están fuera de foco, pero los trabajadores de las funerarias de Granada están también haciendo frente a diario a la pandemia del coronavirus de forma callada. En Granada son ya 86 las personas fallecidas por casos confirmados de Covid-19, aunque los trabajadores de las funerarias, que se enfrentan día a día al drama, trabajan con numerosos casos en los que no hay confirmación oficial de que el fallecimiento sea por la pandemia y la causa de la muerte es un lacónico "posible coronavirus". Con todo, Granada está lejos de vivir el colapso que vive el sector en Madrid y la funeraria Armilla Fermín Criado ha confirmado a este periódico que ha recibido peticiones para incinerar en sus instalaciones a fallecidos en Madrid, que en este caso han sido desestimadas porque implicaría hacer tres turnos de trabajo para que el horno crematorio funcionara las 24 horas. Además, un operario tendría que trasladar las cenizas del fallecido a un punto intermedio entre Granada y Madrid.

En el caso del cementerio de Granada, Emucesa ha confirmado a este periódico que estarían en disposición de atender peticiones de fuera de la provincia, aunque de momento ninguna compañía aseguradora o funeraria se ha puesto en contacto para solicitar cremaciones, aunque es una posibilidad ya que San José tiene una capacidad para mil cremaciones al año. "Si se plantea este escenario no habría ningún problema porque Emucesa tiene capacidad suficiente y, además, en esta crisis no habría problemas en intentar ayudar para paliar la situación que se vive en otras provincias", según ha asegurado a este periódico César Díaz, concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz y vicepresidente primero de Emucesa.

Norberto Criado, de la funeraria Armilla Fermín Criado, lamenta la falta de medios con la que están afrontando la pandemia del coronavirus. Al principio de la crisis disponían de medios propios, como los "sudarios estanco" que se utilizan para las víctimas del coronavirus al contar con un "doble pespunte", pero "tuvimos que entregarlos a un hospital y ahora mismo no hay manera de poder reponerlos".

Armilla Fermín Criado ya ha tenido que hacerse cargo de 20 fallecidos por Covid-19 y, en el caso de los fallecidos en el hospital, el operativo es más fácil ya que el sudario ya está preparado por el personal sanitario y se limitan a recoger el cuerpo para llevarlo a la cremación. Eso sí, a la salida del hospital, tienen que deshacerse de sus batas de protección para no convertirse en vectores del virus, por lo que reponer este material está siendo uno de sus grandes quebraderos de cabeza. De momento están esperando treinta trajes de fumigación adquiridos en internet y, mientras llega el pedido de mascarillas compradas en China, están usando las que de forma altruista y solidaria fabrican los vecinos. "Si no nos llega material no podremos seguir con nuestro servicio aunque estamos buscando canales alternativos de compra", especifica Criado.

En el 'Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19' del Ministerio de Sanidad se especifica que "todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de aislamiento deberán tener la formación suficiente y estar en número suficiente para realizar estaoperación minimizando los riesgos. Deberán estar provistas de los equipos de protección individualadecuados, similares a los establecidos para el personal sanitario que atienda a casos en investigación,probables o confirmados".

En su trabajo cotidiano, cuando son requeridos por un hospital para recoger a un fallecido, en el certificado se especifica si ha muerto por Covid-19 o es un posible caso pero sin confirmar, algo que en la situación actual se queda ahí porque las autopsias se han reducido al mínimo indispensable.

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, los riesgos habituales del trabajo en la sala de autopsia surgen del contacto con materiales infectivos, especialmente por salpicaduras, más que por inhalación de material infeccioso. "Sin embargo, en casos de pacientes fallecidos por Covid-19, los pulmones y otros órganos todavía pueden contener virus vivos y es preciso tomar medidas de protección respiratoria complementarias" y se recomienda no realizar autopsias "por el riesgo biológico de contagio para los ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus".

Eso sí, en estos días se han encontrado con familiares que, por sus creencias religiosas, se han negado a cremar los cuerpos de sus seres queridos, algo que según Criado ampara la actual legislación aunque lo considera un "error" por si el virus "pudiera sobrevivir este tiempo" ya que, en muchos casos, los ataúdes se vuelven a abrir pasado un tiempo para meter a otro familiar fallecido en el mismo féretro.

Pero el gran problema llega cuando tienen que acudir a un domicilio particular donde hay un presunto caso que se escapa de la estadística oficial, un trabajo que se hace sin las medidas de seguridad con las que realizan su trabajo en los hospitales. En este caso, funerarias como Fermín Criado han creado un servicio complementario para desinfectar estos domicilios que escapan del mapa oficial de contagios de la provincia, "Hemos puesto en marcha este servicio asumiendo nosotros los gastos, estamos en un momento en el que estamos trabajando más que nunca pero facturando menos", resume Norberto Criado.

Y en este punto, Criado lamenta los casos que han aparecido en prensa de funerarias de Madrid que presuntamente han intentando sacar tajada en estos tiempos de crisis cobrando de manera injustificada por servicios que se están prestando. "Esto ha dañado seriamente nuestra imagen, la gente nos llama con recelo cuando el sector sólo cobra por los servicios que se han prestado y lo cierto es que hemos reducido la facturación porque hay muchos cargos que no se están prestando, caso del uso de las salas para los velatorios o las flores", concluye.