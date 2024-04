Un furgón de la Guardia Civil choca contra el Metro de Granada en pleno centro

Este jueves, a última hora de la tarde, un furgón blindado de la Guardia Civil de Granada chocó contra el Metro de Granada en la zona de La Caleta, después de salir de los juzgados de la capital. No se produjeron heridos, aunque la imagen fue grabada y fotografiada por muchos curiosos en esos momentos se encontraban en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas, cuando el vehículo policial, después de perder el control, invadió las vías del Metropolitano, coincidiendo con el paso de los vagones en dirección Armilla. La locomotora frenó, pero no pudo hacer nada por evitar el golpe.

Gracias a que el suceso se produjo a baja velocidad, tanto del tranvía como del furgón policial, no hubo que lamentar daños personales ni heridos. Solo hubo pequeños daños materiales en la locomotora y en el furgón.

El incidente mantuvo detenida la marcha del tranvía unos minutos, hasta que se comprobó que el tren podía seguir y que los agentes que conducían el vehículo no habían resultado heridos. De hecho, el servicio de transporte público no se vio afectado por el suceso y no fue necesaria la activación de los servicios de emergencia.

No es la primera vez que el Metropolitano de Granada golpea a un vehículo, debido a que este circula en su mayoría en superficie y al mismo nivel que el tráfico rodado. De hecho, colisiones leves por despistes de los conductores son habituales y no suelen generar problemas, aunque a veces estos sí que son más graves. Lo que no es tan habitual es que un vehículo policial sea el que choque contra el tranvía.