Granada se afianza como la capital andaluza con los sueldos más altos

Los salarios de la capital subieron un 3,6% en 2024, un leve empujón que ayuda a que Granada se consolide como la capital andaluza con mayores sueldos, puesto que ya conquistó hace años y que ha vuelto a confirmar los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que cifra la nómina media para ese año, el último disponible, en 25.529 euros, a una distancia prudencial de los 23.927 euros de la ciudad hispalense, segunda en este ranking, y de los 23.729 euros gaditanos, que cierran el podio.

La nueva actualización estadística culmina así una tendencia al alza que arrancó en 2017 con algo menos de 20.00 euros de media, situándose ya en primer puesto andaluz y habiendo crecido hasta la fecha un 27,6%, un porcentaje que, esta vez, queda por detrás de otras ciudades como Córdoba (28,7%) o Cádiz (32%), lo que constata la ralentización del crecimiento en Granada, aunque no su parada.

El aumento del salario medio en Granada va de la mano de un aumento de asalariados en la capital, situándose en 82.850 al cierre de 2024, con cifras casi idénticas en cuanto a género, pues son 41.375 hombres frente a 41.475 mujeres. La diferencia, al menos así se deduce de los datos publicados por el IECA, parece estar más en el tiempo en la empresa, puesto que si bien casi el 40% de esa masa laboral tiene más de quince años de experiencia, son mayoría (32,1%) los que acumulan entre uno y cinco años de antigüedad, aunque casi una cuarta parte supera ya la década cobrando de la misma empresa. La respuesta no tiene por qué estar necesariamente en el 'fichaje' por parte de otra empresa, puesto que un 31% de los asalariados ha estado desempleada en los últimos cinco años.

Al mismo tiempo, los datos del IECA muestran cómo la mayoría de asalariados se trabajan dentro de la categoría de Servicios públicos (26.875), que son además los que presentan un salario mayor, con 36.159 euros; seguidos por la hostelería (20.850), que, sin embargo, distan ser los segundos mejor pagado, pues su sueldo bruto anual está rozando los 16.500 euros de media, a mucha distancia de los más de 26.000 que se perciben en Construcción, el tercer grupo más numeroso (3.500), quitando el grupo heterogéneo de "Otros" que engloba a 26.550 trabajadores de la capital.

Motril entre las ciudades peor salario

Los datos del IECA también permiten ver las condiciones laborales de la segunda ciudad de Granada, Motril, que con la última actualización cuenta con 23.675 asalariados, que perciben, de media, 17.161 euros, también registrando una subida del 5,4% en el último año.

Aunque con más disparidad, los salarios de Motril son de los más bajos entre las ciudades andaluzas que superan los 40.000 habitantes, de hecho es la tercera peor de la comunidad autónoma en este sentido, aventajando únicamente a Sanlúcar de Barrameda (15.161) y El Ejido (14.381). La situación contrasta mucho con otras como Mairena del Aljarafe, en Sevilla, con menor población que la ciudad granadina y cuyo salario, situado en 2024 en 25.650, supera incluso a la cifra que registra Granada.

Ya a nivel provincial (los datos del IECA no desagran más municipios), la situación granadina dista mucho de lo que refleja la capital, pues en 2024 el salario bruto se quedó en 19.361 euros, situándose detrás de Sevilla (29.293), Málaga (20.269) y Cádiz (19.789).

Curiosamente, la cifra provincial de Granada se sitúa incluso por debajo de la que, siempre según los datos del IECA, corresponde únicamente a los trabajadores granadinos, que cobrarían un sueldo bruto de unos 20.900 euros, mientras que las trabajadoras perciben la provincia unos 19.300 euros, un saldo de unos dos mil euros frente a una diferencia de poco más de 14.200 asalariados masculinos frente a las mujeres trabajadoras en la provincia.

La situación, justificable en cuanto a números en la provincia, se repite, sin esa red, a nivel local, pues la casi igualdad de trabajadores por sexos que se daba en la capital no se traduce en una igualdad en cuanto a nóminas, pues los datos del IECA muestran que ellos cobran de media 26.164 euros brutos, mientras que las mujeres reciben 24.896 euros. Esta situación se nota especialmente en los servicios públicos, pues las mujeres cobran 34.200 euros frentre a los casi 40.000 de los hombres, que son minoría, si bien la estadística engloba a todos los trabajadores bajo el epígrafe "asalariados", sin distinguir variables como cargo, responsabilidad o suplementos.