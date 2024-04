Los granadinos disfrutarán del año Goya: "Tiene que tener un retorno social porque van a pagar con sus impuestos la celebración"

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha explicado este lunes en comisión de Cultura cómo van los preparativos y reuniones sobre los Goya. Ferreira ha reiterado como ya se anunció en la visita de Méndez Leite a Granada hace unas semanas, que se está canalizando ya tanto la gala principal como las reuniones técnicas para definir espacios y otros aspectos relacionados con la gala.

Lo que se quiere es que "no quede circunscrito solo a febrero, al fin de semana de la gala, sino también acoger actividades de la Academia estos meses previos", ha dicho Ferreira, que quiere que "los granadinos disfruten el año Goya porque es una oportunidad para que al hilo de la celebración, la ciudad disfrute".

"Cuesta mucho dinero y no podemos limitarlo a una gala y un fin de semana, tiene que tener retorno social porque lo van a pagar los ciudadanos con sus impuestos esta celebración y van a tener una programación en la que, junto a lo que ya se hace con el Festival de Jóvenes Realizadores y el Festival de cine Lorca, haya ciclos de cine, exposiciones, proyecciones, cineclub universitario y se involucre a la empresa granadina".

También ha insistido en la creación de la comisión local con el mismo objetivo: que "se socialice el disfrute del tema y no quede limitado a un fin de semana".

OCG y Teatro Isabel la Católica

El concejal de Cultura ha informado también en comisión de la mejora que tendrá la programación del Teatro Isabel la Católica con la adjudicación del contrato para la gestión de compañías que estén en gira nacional a la empresa Pentación. También están cerrando la incorporación tanto del Teatro Isabel la Católica como del Centro Lorca al programa de promoción del teatro del Ministerio Platea.

Ferreira ha informado de la continuidad del gerente de la OCG Roberto Ugarte y de Christian Zakarias, una "buena noticia" tras la celebración del consorcio Granada para la Música.

Plan de grandes ciudades

Sobre la capitalidad cultural y la candidatura de Granada ha recordado la visita al Ministerio de Cultura, reiterando la invitación al ministro para que venga a Granada a participar en sus actividades culturales tras presentarle la candidatura y las intenciones de la ciudad.

Sobre la segunda fase del Plan de Grandes Ciudades, remitida a la Consejería de Turismo tras una revisión completa, ha dicho que han mandado respuesta para adaptar cuestiones técnicas y que no está aprobada todavía la modificación. "Me gustaría que fuera cuanto antes. El tiempo pasa y yo tengo prisa. Me encantaría tener una respuesta positiva ya", ha dicho.