Los granadinos mantienen en 93 euros su presupuesto para rebajas

El presupuesto que los granadinos invertirán en las rebajas que comienzan el día siete de manera oficial se mantiene. Si el año pasado fueron 93 los euros que cada consumidor destinó a comprar en esta campaña de descuentos, en esta ocasión la previsión es de 92, según la información facilitada por la Unión de Consumidores de Andalucía.

Esta cantidad está ligeramente por encima de lo que se indica que, de media, gastará cada andaluz en gangas: 89,87 euros.

Los 92 euros que desembolsarán de media los consumidores granadinos suponen una cantidad muy superior a la que se estimó para 2017, un total de 78,6 euros.

La mayor parte del gasto en esta temporada se hará en textil, según la Unión de Consumidores. Las compras en ropa supondrán 51 euros de media, mientras que en calzado y complementos se estima un gasto de 17 para cada usuario granadino, En hogar y otros la previsión es de 24 euros, un 26% del total.

A nivel regional, desde la Unión de Consumidores se indica que la disminución del gasto ronda el 5% con respecto al año anterior. En este 2019 son Almería (103 euros por consumidor), Sevilla (97) y Málaga (96) las provincias que más gastarán. Por contra, Huelva (77 euros) y Jaén (83) serán las que menos inviertan. Por último, Córdoba tendrá un gasto de 84 euros y Cádiz de 88, ligeramente por debajo del dato granadino.

El comercio electrónico aumenta su cuota y se hace más presente en la época de rebajas, según indica la Unión de Consumidores. El pasado año, más de un 25% de los hogares andaluces encuestados manifestaron su intención de realizar sus compras en internet, o al menos consultar y comparar precios.

También se señala que los datos de gasto son únicamente una previsión, ya que algunos comercios adelantaron la campaña de promociones con el fin de aprovechar el tirón de las fiestas navideñas. Sin embargo, todavía hay quien mantiene el 7 de enero como fecha del inicio de la campaña de descuentos, entre ellos algunas de las grandes cadenas.

Además de la estimación del gasto, desde la UCA se recuerda que la época de rebajas no debe suponer un “menoscabo de los derechos y garantías” de los consumidores. Se indica que las reducciones de precios deben aparecer junto al precio habitual;los productos rebajados deben estar debidamente identificados y separados de los que no lo están; y no pueden ser vendidos de rebajas aquellos que estén deteriorados o los que no estuvieran en el establecimiento para la venta un mes antes del inicio de la campaña. Además, se insta a un consumo “consciente”.