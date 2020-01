Los grandes retos para Granada en 2020

Los próximos doce meses traerán de nuevo titulares que ayudarán a tejer los retos a los que se enfrenta la provincia de Granada. Infraestructuras, educación, sanidad, seguridad ciudadana, política o justicia son algunos de los frentes que en estos 366 días se harán noticia.

Municipal: Tener presupuestos tras cinco años

El gran reto en la Plaza del Carmen mira a un área en concreto: la de Economía. Conseguir unos presupuestos para el Ayuntamiento de Granada es el gran deseo pedido por el equipo de gobierno a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todo lo que se pueda. No es tarea fácil, por la dificultad de la política municipal con crisis y rechazo férreo de la oposición, pero Granada no puede dejar pasar un año más. Las últimas cuentas aprobadas son de 2015 y la ciudad no puede crecer ni asumir retos. El área que dirige Luis González tendrá que desplegar toda su mano izquierda para conseguir el consenso pero también para lograr cuadrar unos presupuestos en una situación nada fácil con la deuda millonaria, la tarea de reducir el Periodo Medio de Pago a Proveedores y mejorar la Tesorería. Ya hay orden a todas las áreas de ajustar al máximo.

Otro reto será con visión al futuro, al planeta, y es adaptar la ciudad a las necesidades que requiere la lucha contra el cambio climático. En este área, Movilidad y Medio Ambiente son las grandes áreas que tendrán que trabajar por fijar los criterios para reducir la contaminación, eliminar a Granada del ranking de ciudades con peor calidad del aire, y adaptarse a las exigencias de Europa. El lema, el mismo que el resto del mundo: No hay planeta B. Así se tienen que fijar medidas de restricción de tráfico, mejorar la movilidad, fomentar el transporte alternativo y el Metro (con los proyectos pendientes de expansión por el Centro y el Cinturón) y mejorar el reciclaje.

Cuestiones que no pueden dejar de estar en la agenda de un gobierno que durante 2020 seguirá pendiente de la relación entre Cs y PP con el asunto sin solucionar de la alternancia en la Alcaldía, pendiente de Sebastián Pérez, que podría ser nombrado vicealcalde este año si se acepta la modificación del ROM.

En la agenda de 2020 también están señaladas en rojo las primarias que en primavera debe llevar a cabo Vox para elegir a su presidente provincial, cargo que ejerce Manuel Martín desde la salida por la puerta de atrás de Julio Vao. También Podemos debe elegir este año a su nuevo coordinador provincial tras la abrupta salida de José Moreno, mientras que en el PP seguirán los movimientos de ajedrez de cara al congreso provincial de 2021 del partido en el que está por ver si Sebastián Pérez se presenta a la reelección. En todo caso, en 2020 se debe vislumbrar la toma de posiciones del sector crítico y también del afín a la actual dirección y de los posibles delfines de Sebastián Pérez en caso de que decida dejar el cargo al que llegó en 2003. Mientras, en el PSOE, sin procesos internos a la vista, José Entrena seguirá comandando un partido que a nivel interno vive tiempos de paz bajo el mando del presidente de la Diputación.

Justicia: El juicio del serrallo para comenzar

Nada más empezar el año, la justicia sería protagonista de la actualidad con la celebración del primer gran juicio contra la supuesta corrupción municipal: el caso Serrallo. En febrero está previsto que comience el proceso contra el exalcalde José Torres Hurtado, su gobierno, técnicos y Urbanismo y el promotor García Arrabal. El resultado y el devenir de este juicio, que durará más de un mes, puede tener relevancia en el futuro de otras causas judiciales abiertas, como las piezas del caso Nazarí.

También es probable que este año 2020 se llegue a celebrar el juicio del caso de los contratos fantasma de Emucesa o el de las Audioguías de la Alhambra, donde está procesada la exdirectora del monumento, María del Mar Villafranca. En una situación similar estaría el exalcalde Paco Cuenca, por un caso que se investiga en Sevilla y que está a la espera del auto de apertura de juicio oral para conocer quiénes tendrán que sentarse en el banquillo definitivamente.

A primeros de año, el Tribunal Supremo tendrá que resolver los recursos contra el antiguo caso del fraude entradas de la Alhambra. Y el mismo órgano judicial tiene pendientes también otros recursos como el de la condena a Juana Rivas, la madre de Maracena que desobedeció a la justicia cuando no entregó a sus hijos.

Infraestructuras: Un año fundamental

Granada abandonó en junio de 2019 el aislamiento ferroviario tras más de tres penosos años con la conexión con AVE a Madrid y Barcelona. Pero las tijeras de las inauguraciones ferroviarias saldrán del cajón a finales de este mes, en principio el 21 de enero, para inaugurar la conexión con Sevilla con trenes Avant, mientras que la línea con Málaga está previsto que empiece a funcionar en junio. También este año debe terminar la larga travesía del desierto de la Segunda Circunvalación. Las obras de la Variante Exterior de Granada, nombre oficial que recibe la vía y cuya nomenclatura es A-44a, se encuentran muy avanzadas, en concreto al 86%, tal y como ha informado a Granada Hoy el Ministerio de Fomento. Así que si no se producen retrasos durante los próximos meses, durante el año que está a punto de empezar se podría ya inaugurar de forma progresiva alguno de los tres tramos aún en construcción.

En cuanto al Metro, el expediente para licitar la ampliación del Metro ya ha comenzado su tramitación para que esté listo en febrero, para que en 2010, justo al estudio de demanda y viabilidad que ha encargado la Junta, ya se pueda decidir por dónde comienzan las obras de ampliación del Metro. Son tres los proyectos que están sobre la mesa: la línea Norte abarcará, como mínimo, hasta Atarfe, mientras que el proyecto de ampliación por el Sur del Área Metropolitana llegará a Las Gabias, Churriana y Alhendín. Y respecto a la línea que discurrirá por el centro de la capital, irá desde la Avenida de la Constitución hasta la Hípica, en el Zaidín.

También en 2020 está previsto que esté listo el estudio parea soterrar el AVE en la capital. Este informe se adjudicó en septiembre de 2018 con un precio cercano al medio millón de euros y con un plazo de 24 meses para su realización. En el estudio se plantearán las posibles actuaciones de integración del ferrocarril en su acceso a la estación, así como las opciones para la circulación de mercancías del Corredor Mediterráneo, sin interferir con la funcionalidad ferroviaria y el desarrollo urbano. El estudio informativo se desarrollará en varias fases, en cada una de las cuales se analizarán las alternativas estudiadas y se compararán entre sí por medio de criterios generales como los económicos, funcionales o medioambientales. De esta forma, se decidirá cuál de las opciones estudiadas es la más adecuada desde un punto de vista del interés general.

Sucesos: Lucha contra la marihuana

Hace años que la marihuana es la reina de las operaciones policiales y se espera que en 2020 la lucha sin cuartel contra el tráfico de marihuana siga acaparando titulares casi a diario.

Tras la llegada de la ‘nueva’ Junta de Andalucía de PP y Cs y de José García Fuentes a la presidencia de la Autoridad Portuaria, se llegó al acuerdo para la cesión de unos terrenos dentro del recinto del Puerto de Motril que en julio comenzaron a adecuarse para la instalación de los módulos del nuevo CATE. Eso sí, aún continúan pendientes las obras para mejorar y ampliar el edificio que hasta ahora había sido el centro de acogida temporal.

La escasez de efectivos suficientes para cubrir las necesidades policiales de la Costa es otro de los retos de 2020, una falta de personal que vienen denunciando desde hace años tanto Policía Nacional como Guardia Civil, que se refleja en toda la provincia y que ha afectado además a la eficacia policial.

La falta de personal no es algo que afecte solo a los efectivos policiales, sino que se extiende al resto de la Administración General del Estado. Tal es así que se pierden más de 70 puestos de trabajo por año en Granada, siendo la cárcel de Albolote y el CIS Matilde Campos dos de los más afectados.

Sanidad: El nuevo uso del antiguo clínico y frenar las protestas

Granada siempre estrena año con muchos retos en materia de sanidad, algunos son nuevos y otros cuentan con una sombra alargada. En el caso de este 2020 que se despereza, la sanidad granadina cuenta con dos frentes abiertos y ambos han visto pasar el calendario sin atisbar solución. El primero de ellos es el futuro incierto del antiguo hospital Clínico que desde 2016, cuando se realizara la primera gran mudanza al nuevo Clínico del PTS, tiene la gran parte de sus instalaciones sin uso. Desde entonces han sobrevolado sobre este hospital distintas opciones: desde convertirse en la nueva biblioteca de la Junta de Andalucía, hasta recuperar los usos sanitarios como ser sede de un centro de salud o un hospital para crónicos, tal como reclamaron en una manifestación cinco mil personas el mes pasado.

El segundo gran reto es la necesidad de que Salud calme los ánimos de los profesionales sanitarios que reclaman la cobertura de bajas y la realización de contratos estables. Se trata de otro ruido que resuena en el oído del SAS desde hace años, aunque en los últimos meses se ha visto incrementado no solo en Granada, sino en toda Andalucía.

Educación: La incomodidad de los experimentos

Granada será posiblemente el banco de pruebas de una de las apuestas educativas de la Consejería, los CEIPSO, centros en los que se integran las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.La cuestión es que todavía se desconoce todo sobre este modelo –que imitaría la fórmula que existe en Aragón y que en Granada se encuentra en los concertados–, es necesario dotar a la medida de normativa –y presupuestos– y tanto centros como sindicatos y familias han mostrado sus suspicacias. Hay quien ve en este experimento un posible recorte.

Universidad: El momento del diseñar el futuro

La Universidad de Granada tiene frente a sí crear los “surcos” de lo que será la institución en los próximos años. El término fue el empleado por el vicerrector de Política Institucional y Planificación, Pedro Mercado. Este 2020 se antoja fundamental para ese diseño de una Universidad que quiere ser europea –ahí está la alianza Arqus, que la UGR coordina– y referente nacional. En el horizonte de las futuras actuaciones está el V centenario, que se celebrará en 2031. Mientras llega la efeméride, la UGR trabaja en sacar rédito científico al proyecto del IFMIF Dones, el acelerador de partículas que podría construirse en Escúzar; mejorar sus infraestructuras y mantener su rico patrimonio; trazar un mejor modelo de financiación; avanzar en la igualdad y la conciliación; y todo esto con la exigencia de dotar al marco universitario de una normativa acorde a sus necesidades.