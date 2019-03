El guante del último hombre que pisó la Luna

El Parque de las Ciencias guarda ya el guante del último cosmonauta que pisó la Luna. La prenda espacial, que perteneció al astronauta Eugene Cernan durante la misión Apolo XVII, pertenece a Jordi Gasull, dueño de la colección privada de objetos espaciales más completa que existe en España y que está previsto que se exponga en el Parque de las Ciencias en este año. Gasull es además guionista y productor de cine. Entre sus trabajos está el largometraje Atrapa la bandera, una película de animación estrenada en 2015.

El director del Parque, Ernesto Páramo, indicó que la llegada de la colección –prevista para mayo– es “fruto de un convenio” firmado el pasado año entre el coleccionista y el museo científico. Indicó que se trata de la “mejor colección privada de España” y que su exhibición en Granada será uno de los proyectos previstos para este ejercicio y que se revelarán a partir del próximo día 27, cuando se reúna el Consorcio del Parque y se fijen tanto la nueva presidencia como las líneas maestras del ejercicio.

Sobre Cernan, Páramo indicó que este astronauta, ya fallecido, participó en la misión Apolo X, “que hizo lo mismo que la XI, menos pisar la Luna”. Cernan sí llegó a poner el pie en el satélite en una misión posterior.Fue el último ser humano que holló la superficie lunar. En el guante, que se protege en el Parque de las Ciencias, se puede leer la dedicatoria que este hombre del espacio escribió sobre la prenda. “Last man on the Moon. With love to Spain”. Cernan falleció en 2017.