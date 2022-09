Las escuelas infantiles de Granada afrontan el primer curso post-Covid con un 30% de vacantes

La bajada de la natalidad en Granada, situación generalizada en toda Andalucía y España, tiene sus primeras consecuencias en el ámbito educativo. Las escuelas infantiles, son las principales perjudicadas de un descenso que no tiene, a corto plazo, visos de cambiar. Sin embargo, el nuevo curso, que comienza este jueves, registra un dato positivo. Tras dos años marcados por la pandemia del Covid y con una escolarización a la baja, ha aumentado el número de niños matriculados, que se acerca ya a los niveles de 2019.

En las escuelas infantiles esta semana han sido días de preparativos, de ultimar los detalles para que todo esté listo cuando hoy reabran sus puertas tras permanecer un mes cerradas. Comienza el curso post-Covid, en el que desaparecen las medidas de seguridad aplicadas en los dos ejercicios anteriores. Ya empezaron a derogarse la primavera pasada, pero se concretan desde ya. Este hecho ha motivado que muchas familias pierdan el temor a llevar a sus hijos a estos centros que desde 2008 son competencia de la Consejería de Educación (ahora llamada de Desarrollo Educativo y FP).

El jueves llegarán las cifras oficiales, pero las patronales y asociaciones del sector manejan datos que vaticinan la realidad a la que se enfrentarán estos centros a partir de ahora. Una de estas entidades es la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas, cuya presidenta, Maribel Uncala, refiere que el primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) está registrando "un leve repunte" en las matriculaciones y aunque aún este indicador no se ha situado en los niveles prepandémicos (2019).

Los datos reflejan ese aumento. En 2022 se han matriculado en Granada algo más de 8.500 en la etapa de 0 a 3 años. Esto supone un incremento del 4,9% respecto a las cifras del curso anterior, cuando fueron 8.084 los niños matriculados en 2021. Habrá casi 500 niños más en las escuelas infantiles granadinas.

Más de 3.500 plazas libres

La subida se refleja en las plazas ocupadas. Según datos de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEIA), correspondientes a los más recientes relativos al pasado julio, en la provincia de Granada la oferta de escuelas infantiles (privadas, de convenio y públicas) la conforman más de 12.000 puestos. De ellos, hay ocupados 8.500, es decir, quedan 3.500 libres. O lo que es lo mismo, un 30% de la oferta está vacante.

Dicho porcentaje, aunque es bastante elevado y tiene importantes consecuencias para las escuelas, resulta menor al registrado el curso anterior, que alcanzó más del 32%. Debe recordarse que el ejercicio pasado aún estaban vigentes medidas anti Covid y que las cifras de contagios, en las fechas actuales, continuaban bastante altas, lo que provocaba el rechazo de muchas familias a escolarizar a sus hijos en estos centros.

No obstante, como advierte Uncala, las cifras de matriculados aumentarán conforme avance septiembre. "Es algo que siempre ocurre, pues aunque el proceso oficial de escolarización se abre y cierra en abril, los padres esperan hasta última hora para tomar esta decisión, conscientes de que en los últimos años casi todas las escuelas tienen vacantes", explica la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas.

Por su parte, el presidente de la CEIA, la patronal más antigua del sector, José Luis Victorio, ha asegurado que los centros inician este curso "con mucha ilusión, ya que las medidas a causa del Covid-19 se han relajado y la situación es de mayor normalidad".

Asimismo, ha destacado que "los beneficios de la escolarización temprana están ampliamente demostrados en todos los ámbitos, por ejemplo, en el aspecto social, motor, neurológico, en la autonomía y el posterior rendimiento académico, ya que está probado por numerosos estudios que los alumnos que han estado desde edades tempranas en las escuelas infantiles, tienen un menor índice de fracaso escolar". Todo ello, sin olvidar el papel trascendental de los centros de primer ciclo de Educación Infantil para favorecer la conciliación laboral y familiar.

Gratuidad de la escolarización temprana

El importante porcentaje de plazas sin ocupar es lo que lleva al sector a demandar al Gobierno central que la línea de ayudas europeas contra la pandemia -fondos Next Generation- no se destine a aumentar la oferta, como se establece para todas las comunidades autónomas, sino que sirvan para lograr la gratuidad total de este ciclo, como ocurre en los colegios.

"Se trata de una subvención que dura tres años. Cuando acabe ese periodo la plaza hay que seguir manteniéndola, por eso es más conveniente, y especialmente en Andalucía, que se destine a que las familias tengan acceso gratis a las escuelas infantiles y así se cubra la oferta", ha añadido Uncala.

Esta circunstancia está haciendo "muy complicada la supervivencia de las escuelas infantiles, que cuentan con, aproximadamente, 15.000 trabajadoras en Andalucía, y que siguen sufriendo los efectos de la caída de la natalidad, del aumento incomprensible de las adhesiones, la pandemia y, como puntilla final, esta escalada insostenible de precios y del IPC", según ha explicado Victorio.

Para este nuevo curso, un año más, las familias dispondrán de bonificaciones que van desde el 13% del importe de la plaza escolar (para todas las familias, independientemente de sus ingresos) hasta la gratuidad total, dependiendo del nivel de renta. Aunque el coste del precio por plaza para la administración es de 320 euros, las familias que tengan que abonar el tramo más alto del servicio educativo pagarán 209,71 euros mensuales (278,88 euros con comedor).

No obstante, la llegada de los Fondos Europeos debe ser un balón de oxígeno, aunque aún no se haya concretado. "Seguimos pendientes de la Proposición No de Ley que presentamos desde Andalucía, más el recurso presentado por Fenacein en Europa, para que los 123 millones de euros destinados a crear nuevas plazas gratuitas en nuestra comunidad para el 0 a 3 años se destinen a fomentar la gratuidad en las ya existentes en la red de centros públicos y adheridos", ha valorado Victorio.

15.000 empleos en Andalucía

Lograr este objetivo evitaría, entre otros efectos, prescindir de personal. El sector de las escuelas infantiles genera unos 15.000 empleos en Andalucía, una cifra en la que cobra especial protagonismo la mujer, en todos los niveles. Emilia Gómez es ejemplo de ello. Se encarga de coordinar las escuelas que están a cargo de Assistel, una empresa especializada en dicho servicio. La compañía gestiona varios centros y confirma ese "repunte" de matriculaciones, especialmente en el primer curso, el que va desde los cuatro meses a un año.

"La prudencia, la responsabilidad y el miedo hicieron que el pasado curso no se cubrieran las plazas, por lo que los padres recurrieron a abuelos y otros familiares para el cuidado de los pequeños". Esta profesional incide en que "desde nuestros centros consideramos que es muy importante continuar con el protocolo anti Covid, como el lavado de manos y el cambio de zapatos, ya que a los padres les proporciona un plus de seguridad y confianza". Lo que también ha constatado es que "la vuelta al trabajo y el regreso a la normalidad han provocado un aumento de plazas ocupadas".

La inflación también afecta

Otro factor importante en el que inciden los profesionales consultados es en el precio de la plaza pública se ha quedado desfasado con la inflación de los precios. Ha de recordarse que esta tarifa subió en el curso 2020-21 tras permanecer más de una década congelada. De esa cantidad, las familias (que la mayoría recibe bonificaciones) pagan los 278,88 euros que costaba antes, ya que el incremento lo ha asumido la Junta.

Desde entonces, se han producido aumentos considerables en el IPC, pero también en los sueldos de los trabajadores, en los proveedores y en un suministro que resulta esencial en las escuelas: la luz, puesto que las aulas deben estar climatizadas constantemente para acoger a menores de tan corta edad. Algo que también se percibe en los alimentos. "No podemos regatear en el catering, ya que debemos garantizar un mínimo de calidad", han aseverado.

También en este tiempo han subido los salarios de las auxiliares y de las técnico superior de Educación Infantil, dos de las tres categorías laborales que conforman las plantillas de estas escuelas (la tercera es la de maestra). Trabajan unas siete horas y media al día y el sueldo bruto medio es de unos 1.020 euros al mes, cantidad que no hace muchos años se quedaba en unos 700 euros.

Uncala hace hincapié en que estas cifras, reguladas por convenio, siguen siendo "bajas" para la labor que desempeñan, con aulas (en los niños de 2 a 3 años) que llegan a la veintena de alumnos. Pero se trata de un incremento al que han tenido que hacer frente los centros los últimos años, por lo que la subida del precio de la plaza no está ya acorde con la realidad del sector.

Una carencia que señala, de igual modo, Josefina Latorre, vocal de Educación Infantil en la patronal CECE, que representa los intereses de más de 400 escuelas de este ciclo en Andalucía. "Se trata de un encarecimiento que, unido a la bajada de la natalidad, complica la supervivencia de muchos centros", alerta esta experta, que incide en que, pese al repunte de matriculaciones registrado este curso, aún no se han recuperado del todo las cifras anteriores a la pandemia.

La actualización de los precios

Ante la inflación de los precios, la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas propone al Ejecutivo andaluz establecer un sistema de actualización del precio de la plaza pública, la que concierne a los centros adheridos al programa de ayudas de la Junta (antiguamente llamados de convenio) y los de titularidad pública, para evitar que los centros de Infantil tengan que "mendigar" nuevas tarifas continuamente.

Pese a todos estos desafíos y problemas que afronta el sector, Maribel Uncala estima que la red que conforma la Educación Infantil en Andalucía es de las mejores que tiene España, gracias a la inversión de muchos particulares durante las dos últimas décadas y a la apuesta de la Administración autonómica por este ciclo, vital para la conciliación familiar, pero también para el desarrollo pedagógico del menor.