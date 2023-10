La belleza y la historia del palacio de Carlos V se viraliza en redes sociales tras la visita de los líderes europeos

No había ninguna duda de que Granada es una ciudad espectacular, que cualquier turista quiere volver y no deja indiferente a nadie. No iba a ser menos con los líderes europeos. La visita a la Alhambra, durante este jueves en la Cumbre Europea, ha dejado perplejo a todo el mundo. La belleza, el paisaje y las maravillosas vistas del palacio de Carlos V dejan imágenes para la historia.

Lo que ocurrió ayer en la Alhambra fue una locura para los que nos dedicamos a los eventos y conocemos la Hª del edificio. Lo que hicieron quienes diseñaron el evento fue reproducir el recorrido ceremonial que se diseñó en el reinado de Carlos V hace 500 años. Se viene #hilo 👇 pic.twitter.com/zcq24NngTK

— Adrián Yánez (@AdrianYanezEs) October 6, 2023

Adrián Yáñez, gestor cultural, historiador y periodista, ha querido darle ese punto histórico a este momento icónico, que ya queda grabado para siempre en la retina de los máximos mandatarios, a través de un hilo en Twitter.

Este hilo está teniendo una gran repercusión en redes sociales y todo el mundo agradece esta clase de historia gratuita. Yáñez añade que los encargados de diseñar la visita de los mandatarios a la Alhambra reprodujeron el recorrido ceremonial que se diseñó en el reinado de Carlos V hace 500 años.