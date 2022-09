¿Cuáles han sido los incendios forestales más graves de la historia en la provincia de Granada?

El incendio de Los Guájares ya es histórico para la provincia de Granada. No solo porque los granadinos, desde la Costa al Área Metropolitana, están siendo conscientes de la tragedia en tiempo real, y se están viendo afectados por la mala calidad del aire, el humo, pero sobre todo por ver desaparecer un paisaje verde durante todo el año y que ha formado parte de la vida de todos los ciudadanos de la provincia que alguna vez han bajado de la playa.

El fuego que ha calcinado más de 5.000 hectáreas es ahora mismo el cuarto más grave de la historia de la provincia, aunque está muy cerca de convertirse en el tercero tras el de Órgiva y Alcázar, iniciado el 18 de agosto de 1978 y que quemó 5.360 hectáreas. A la espera de medición oficial y definitiva, puede entrar a ser uno de los tres peores registrados en la provincia desde que hay registros oficiales en el año 1968.

Este incendio, eso sí, queda lejos del más grave jamás registrado en la provincia, y del que aún hablan los más mayores y los que no lo son tanto. Fue el que sucedió en la Sierra de Cázulas el 20 de agosto de 1975 y que calcinó nada menos que 11.065 hectáreas del que era uno de los grandes pulmones de la provincia. Para situarlo en el mapa, muchos granadinos pasaron por la granja-escuela de Huerto Alegre alguna vez en su vida. Esa fue la zona arrasada.

Aquel fuego se llevó por delante un paisaje idílico que aún no se ha recuperado al completo, ya que la altura de los pinares y no ha llegado a su punto álgido, la masa forestal no es la que había en el momento, y en otros puntos no han vuelto a enraizar los mismos árboles. Las políticas de reforestación llegaron hasta donde pudieron. Afectó a los términos municipales de Lentegí, Jayena, Fornes, Alhama de Granada, Otívar y Albuñuelas

En segundo lugar está el fuego que en el 1993 arrasó 6.223 hectáreas en la Sierra de Huétor y sus inmediaciones, y que afectó al término municipal de Beas de Granada. El actual incendio, aún sin controlar, no solo es el más grave de lo que va de siglo en Granada, sino el peor desde hace 19 años. En esta centuria solo dos incendios superaron las mil hectáreas calcinadas: Lanjarón en 2005 (que se llevó por delante la milenaria secuoya de Cortijo Tello) y el de Vélez de Benaudalla en el 2000.

La zona del incendio de Los Guájares es una de las más castigadas por el fuego en Granada. Desde que hay registros, nueve de los 19 Grandes Incendios Forestales (GIF, al tener más de 500 hectáreas quemadas) que han asolado la provincia se han dado en las sierras próximas las interior de la Costa Tropical y la comarca del Poniente.