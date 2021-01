La incidencia del coronavirus en Granada acerca a la capital al cierre de la actividad no esencial

Entre el viernes y ayer, la tasa de incidencia del coronavirus ha subido de forma muy importante en Granada y provincia. Tanto que la capital está a solo 118 puntos de superar la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas y tener que cerrar toda la actividad no esencial, lo que incluye también bares, restaurantes y cafeterías, el próximo sábado. Parece mucho, pero desde el viernes ha subido esa ratio en 100 contagios ponderados. Esto en una jornada donde la provincia relaja los datos de contagios por el 'efecto fin de semana' hasta los 338, aunque esta cifra supera a la del lunes pasado, por lo que avanza todavía datos al alza de casos en los próximos días. Se ha restado un fallecido a la estadística global y se añaden 226 personas curadas en un domingo donde ya hay cien personas ingresadas en Cuidados Intensivos.

En la actualización de esta mañana, la gran ciudad se libra del cierre casi total, ya que la ratio se ha situado en 881,9 casos cuando el viernes pasado estaba en 781,2. Si en apenas tres días la ratio ha subido en 100 casos, de mantenerse esta tendencia de contagios al alza, en el 'corte' del jueves la capital estaría al borde de clausurar toda su actividad no esencial a partir del próximo sábado, cuando entren en vigor las limitaciones derivadas de la monitorización de datos continua que realiza la Junta de Andalucía.

De momento, los números indican que, con una subida como la del fin de semana, Granada estaría prácticamente al borde de entrar en esa restricción (con una simple suma daría 981,9 casos acumulados), aunque con una mayor suma de días y con una tendencia al alza. Según la evolución de la semana pasada, entre el dato de IA del lunes y el del jueves el crecimiento, en este caso en la provincia, fue de 172 puntos, y teniendo en cuenta que es la capital la que más suele tirar de la incidencia provincial, el panorama que pintan los números no es muy halagüeño.

Con los datos publicados esta mañana, pertenecientes al recuento de las 7:00 hoy, todos los parámetros de contagios suben mientras que el resto se relajan, lo cual es algo, aunque con toda la pinta de puntual tras el fin de semana. La tasa de incidencia general de la provincia está en 887,4 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, aunque hay que tener en cuenta que este dato se toma no con las notificaciones al Ministerio de Sanidad, sino con la fecha de diagnóstico, por lo que siempre esta cifra va a ser ligeramente inferior a la real. Puesto que la mayoría de los 338 casos remitidos hoy pertenecen a pruebas tomadas el sábado, la tasa de incidencia más real es la perteneciente al día 23, y esta superó la cota 900 (903,2 casos).

La evolución real de la IA, sin contar el 'incompleto' dato de hoy, es, desde el pasado 15 de enero de 610,8; 740,2 (día 19), 816,0 (día 20), y 903,2 (sábado 23). Lo que se aprecia de esta evolución parece un estancamiento de cifras (tres jornadas por encima de 800 y una en 900) similar a la que se dio también durante el transcurso de la semana pasada (estabilizada en 600). Ahí es donde se nota el 'efecto marea alta', donde cada semana la evolución de datos de contagios es siempre superior a la anterior, pero con pocos saltos grandes salvo días puntuales. Esto también se nota en que apenas hay variación de casos confirmados de una semana a otra. En la última ha habido menos casos que en la anterior (4.458 en una y 4.359 en la pasada, una diferencia de solo 99) en la provincia, algo que, por cierto, es similar pero al contrario en la capital: la semana pasada se cerró con más contagios que la anterior (1.004 frente a 1.046).

El número de hospitalizaciones nuevas se dio ayer domingo pareció darse 'respiro' con solo cuatro incorporaciones nuevas, de las que dos fueron nuevos pacientes de Cuidados Intensivos. Eso pone el parte de la Junta, que sin embargo en las cifras reales dice todo lo contrario, que fue un domingo infernal porque desde el viernes han entrado 21 personas en estado grave por coronavirus en los centros asistenciales de Granada. Ya se ha llegado al centenar de puestos UCI ocupados en la provincia cuando el viernes eran 79. Esta subida es muy similar a la vista entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, cuando se saltó de 74 pacientes UCI a 101. Era el pico de la segunda ola. Ahora también es peor. Entonces el 14,6% de los hospitalizados requerían la ayuda de los intensivistas mientras que ahora la proporción es del 20,5% y subiendo (ayer era del 19,8%). El términos ordinarios, son 487 hospitalizados en total, de los que 387 están en planta Covid y 100 en estado grave.

Sí parece un respiro, aunque no del todo real, que no se hayan notificado fallecimientos ya que la Junta ha rectificado la última estadística y ha restado uno al global, quedando el total en 1.167 muertos con prueba confirmada de coronavirus. Si a esto se une un buen dato de altas epidemiológicas, fijado hoy en 226, el número de casos activos asciende pero no de forma tan abultada como en las últimas jornadas (12.018).