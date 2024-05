Las infraestructuras ferroviarias de Granada vuelven a generar tensiones políticas

Las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Granada han vuelto a ser terreno de lucha política este viernes. El primer golpe lo ha dado el Partido Popular que, durante la celebración del foro Granada Merece Tren, ha exigido, a través de su presidente provincial Francis Rodríguez, al Gobierno central "compromisos reales e inversiones en infraestructuras que terminen con la parálisis y el abandono". Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha tildado estas declaraciones de "sorprendentes", especialmente tras "la chapuza de AVE" dejado por el anterior gobierno.

"Granada no puede esperar más, no vamos a consentir más agravios del Gobierno de España, de su presidente Pedro Sánchez y del ministro Óscar Puente”, ha afirmado el presidente popular, para quien Sánchez "ha faltado el respeto a la provincia y no da respuestas a la falta de infraestructuras y conexiones que venimos padeciendo en los últimos seis años".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha reseñado que "es nuestra obligación, como representantes de todos los granadinos, luchar contra los agravios que recibimos por parte del Gobierno, por lo que exigimos al Ejecutivo, y así fue refrendado por el Pleno municipal hasta en tres ocasiones".

En este sentido, ha indicado que "estamos cansados de reclamar al ministro de Fomento, al señor Óscar Puente, atención, acciones y reuniones, pero el Gobierno sigue dando la espalda a Granada, cuando lo que trasladamos no es solo nuestra voz, sino la voluntad de todos los granadinos, expresada en las iniciativas que respalda el Pleno".

Así, Carazo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "dote a Granada de las conexiones que los granadinos nos merecemos, unas conexiones que nos hagan estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudad de España” y ha subrayado que “no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos".

También ha estado presente Rocío Díaz, consejera de Fomento, quien ha enumerado algunas de las deficiencias que tendría Granada en este sentido, como "la ejecución de la variante de Loja, de la que sólo se ha adjudicado uno de los cuatro tramos", o la integración del ferrocarril en la ciudad. Al mismo tiempo, la consejera también ha aludido los retrasos en el cambiador de ancho de vía en Cerrillo de Maracena o en la puesta en servicio del by pass de Almodóvar del Río para las conexiones del AVE entre Sevilla, Málaga y Granada.

Respecto a la variante, Montilla ha asegurado que la obra sigue adelante aun con la oposición de "algunos dirigentes del PP". Según el subdelegado, el segundo tramo está ejecutándose con un presupuesto de 48 millones de euros.

Al mismo tiempo, el subdelegado ha asegurado que se está elaborando el estudio informativo para elaborar la doble vía hasta Granada y "permitiendo con ello el transporte de mercancías" de forma que pueda ser parte del Corredor Mediterráneo.