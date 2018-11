Los insultos del portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, que lo han llevado al calabozo

El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha sido detenido en Granada al tener en vigor dos requerimientos judiciales, desde Sevilla y Madrid, por delitos de injurias a la Corona. Todo ello, propiciado por comentarios que ha publicado a través de su perfil en distintas redes sociales.

En alguno de sus tuits ha comparado la Monarquía con Franco y ha indicado que ambos deben ser "expulsados" e "incinerados":

En el último de sus mensajes contra la Corona, que data de este mismo 14 de noviembre, se "caga" en el Rey, la Monarquía y la Constitución:

Me cago en el Rey, me cago en la Monarquía y me cago en la Constitución. Mañana estaré en Granada, más aquí https://t.co/PBXrVKtIj5 ?

Óscar Reina era conocedor de su reclamación judicial y, a través de su Twitter, este mismo miércoles confirmó que no le habían podido detener porque "no ha parado en casa":

Información sobre mi situación:Sigo en libertad, aunque estoy en busca y captura. No me han podido detener porque no he parado en casa, dado que sigo con el currazo de pegar carteles para el concierto del 8D contra la Represión que haremos en Marinaleda.Gracias por el apoyo