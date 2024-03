El centro de inteligencia artificial de Abu Dabi en Granada consume su primer año sin que se apruebe su financiación

El 21 de marzo de 2023 el Cuarto Real de Santo Domingo acogió, con toda la ceremonia que requería un acto de estas características, la firma del acuerdo por el que se anunciaba la llegada a Granada del centro de investigación con sede en Emiratos Árabes Unidos Adia Lab, entidad "líder en la ciencia computacional y de datos en sus aplicaciones económicas y sociales" según expuso entonces el Ministerio de Asuntos Económicos.

Han pasado prácticamente doce meses de aquella firma, celebrada tras el varapalo que supuso la elección de Coruña como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial a la que también aspiraba Granada. Y desde aquel marzo de 2023 pocas novedades han trascendido sobre la actividad del Adia Lab.

Los motivos, según las fuentes consultadas, han sido de diversa índole, pero apuntan a la incertidumbre política y a los cambios en el Gobierno como claves para que todavía no se haya aprobado la financiación del proyecto. Sin aprobación por parte del Ejecutivo están los cinco millones de euros que se anunciaron para un centro de investigación que se ofreció como una alternativa solvente al fiasco de la AESIA.

Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, del que ahora depende la Secretaría de Estado de Digitalización, se indica lacónicamente a preguntas de este diario que "informaremos de las novedades cuando se produzcan". Ni plazos, ni estimaciones, ni programación.

