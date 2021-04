Los interinos del Ayuntamiento de Granada se concentran mañana en la sede del PP para reclamar su fijeza

El sindicato de interinos SITAG, junto a las 200 familias afectadas por la situación que viven estos profesionales en el Ayuntamiento de Granada, se concentran mañana en la sede del PP de Granada nuevamente ya que consideran que "no es de recibo" que tras el anuncio por parte del concejal de Recursos Humanos, Francisco Fuentes (PP), de la creación de una comisión política el pasado 15 de febrero para resolver el conflicto laboral con los interinos municipales, "a día de hoy no se sepa absolutamente nada sobre la misma".

En un comunicado, el SITAG resalta que "tras el apoyo a nuestra propuesta de solución por parte del alcalde de Granada (Cs) del PSOE, VOX y de Podemos-IU y de todos los informes jurídicos que desde el pasado 17 de febrero hasta el pasado lunes 5 de abril hemos hecho llegar al alcalde, al concejal de Recursos Humanos, a la Asesoría Jurídica, a Secretaría General y a los grupos políticos, da la sensación que no se convoca por parte del concejal esta comisión porque no se quiere solucionar este enorme conflicto laboral, el mayor al que jamás se ha enfrentado el Ayuntamiento de Granada".

"Si el alcalde y todos los grupos políticos están de acuerdo, si la propuesta es perfectamente ajustada a derecho, ¿qué impide al Partido Popular solucionar esto de una vez por todas?", pregunta el sindicato, que asegura que el PP "demuestra que el futuro laboral de 200 familias que han dado todo durante más de 13 años de media no les importa nada. Prefiere esperar a que se celebren los juicios, asumiendo un riesgo económico que la economía del Ayuntamiento no puede soportar. Algo que recaería finalmente sobre los ciudadanos de Granada". "Hablamos de 12 millones de euros. ¿Van a subir el IBI a los granadinos por empeñarse en celebrar unas oposiciones a todas luces ilegales? ¿Van a someter a 200 familias y a los letrados del Ayuntamiento a un calvario judicial durante 4 años con más de 140 juicios y sus respectivos recursos? ¿Qué interés tiene en no solucionar esto a coste cero, de forma legal y que haga justicia con 200 familias que llevan toda su vida laboral trabajando de forma impecable por la ciudadanía de Granada?".

La concentración convocada es mañana jueves de 17:00 a 18:00 horas en la sede provincial del Partido Popular de Granada, donde pedirán "Fijeza Ya".