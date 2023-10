Unas jornadas en Granada actualizarán los conocimientos sobre la enfermedad tromboembólica venosa

La enfermedad tromboembólica venosa es el proceso caracterizado por la formación de un trombo (coágulo sanguíneo) en el interior del sistema venoso profundo del cuerpo humano, que puede crecer hasta taponarlo o fragmentarse, interrumpiendo la circulación normal de la sangre en varias zonas y causando diversas alteraciones. La principal es la muerte por la ubicación del trombo en los pulmones (tromboembolismo pulmonar).

Es una enfermedad relativamente frecuente con importante morbimortalidad, y que requiere un proceso diagnóstico preciso. Por ello, es importante que los médicos estén actualizados con las últimas novedades y descubrimientos sobre la misma. Para ello, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y la Comisión de Trombosis y Tromboembolismo han organizado el próximo 19 de octubre en la capital las segundas jornadas multidisciplinares de actualización sobre esta enfermedad.

Estas actividades serán coordinadas por el médico Manuel Menduiña Guillén y, durante toda la jornada, se tratarán, a través de diferentes mesas redondas, temas como el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar (TEP) en las mujeres gestantes; el tratamiento hormonal y la enfermedad tromboembólica venosa, síndrome antifosfolípido y gestación; o cirugía e intervencionismo en la enfermedad tromboembólica venosa.

En estas mesas participarán diferentes profesionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada que están acostumbrados a tratar con esta enfermedad, para así compartir con los asistentes su experiencia. También se centrará en la mujer y en los factores de riesgo a los que se enfrenta.

Menduiña es secretario de la Comisión de Trombosis y Tromboembolismo del hospital granadino, y tiene una amplia experiencia en el tratamiento de esta enfermedad. El docto ha destacado a este periódico que en Europa se producen un millón y medio de tromboembolismo venosos. De ellos, casi 400.000 son pulmonares, con una tasa de mortalidad muy elevada (10-15%). "En los últimos años, está creciendo por el envejecimiento de la población. Hay una relación directa de a mayor edad mayor riesgo, y también por la inmovilidad de las personas. Es fundamental ejercitar el tren inferior para evitarlo".

El doctor ha asegurado que siempre se revisan los protocolos de actuación en estos casos y se busca informar a la población a través de actividades como estas jornadas. Además, el carácter multidisciplinar de las mismas hacen que intervengan médicos internistas, neumólogos ginecólogos, puesto que es una enfermedad con una gran dimensión y en todas las especialidades puede presentarse. "Nos actualizamos, que la ciudadanía conozca lo que se hace en los hospitales públicos y en Granada, y recibimos visiones distintas de una enfermedad, lo que enriquece la visión y mejora la calidad de la atención de los pacientes", ha valorado.

Protocolos de actuación ante la enfermedad

"Una de las complicaciones que puede crear es que el trombo se desprende, llega a los pulmones, y puede producir la muerte o secuelas muy graves. Esto se está atajando en el Virgen de las Nieves desde hace dos años con el Código TEP", ha comentado. "La gravedad de esto, es la hinchazón de piernas, hay un porcentaje que hace que las trombosis venosas si no se cortan, avancen al pulmón y avancen. Hay que saber diagnosticarla, porque el riesgo del tromboembolismo pulmonar es grave. Si no es una arteria principal quizá no deje secuela, pero pueden producir la hipertensión pulmonar".

Este protocolo de actuación pone un catéter en la vena femoral, llega a los pulmones, diluye el trombo y con ese mismo catéter lo succionan. "Es una técnica muy compleja. Cuando es necesario se activa y se ve si se puede hacer. Llevamos dos años haciéndolo en nuestro hospital y se van a contar los casos en los que se ha actuado, puesto que no se puede hacer con todos, como se ha prevenido la hipertensión pulmonar", ha destacado.

La mujer y el tromboembolismo

Este año, las jornadas han sido dedicadas a la mujer, porque hay determinadas situaciones de su vida en las que aumentan estas enfermedades. "El embarazo y el postparto, no solo por el influjo hormonal sino también por el peso del útero, que comprime las venas, es una situación muy crítica en la que se puede desarrollar", ha valorado Menduiña

Para hablar de ello, la Doctora Mari Ángeles Blanco, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, intervendrá con su experiencia y su información en las segundas jornadas. Estas también pueden aparecer en la Menopausia, sobre todo derivado del tratamiento hormonal para evitar la osteoporosis. "Varios ginecólogos ponen un tratamiento hormonal en forma de pastillas. Este es otro momento crítico, porque este influjo hormonal también afecta", ha destacado el doctor.

Se han identificado numerosos factores de riesgo para que la enfermedad tromboembólica venosa se desarrolle. Hay evidencia de que el riesgo de enfermedad tromboembólica se incrementa proporcionalmente al número de factores de riesgo predisponentes presentes en cada persona. El médico de atención primaria debe conocer los factores de riesgo y sospechar la presencia de enfermedad tromboembólica venosa ante un cuadro clínico compatible. El tratamiento de elección de esta enfermedad es la anticoagulación, a través de heparina, medicamentos como el Syntrom o anticoagulantes de nueva generación.