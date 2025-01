El Juzgado de Guardia escuchará al hijo menor de Juana Rivas para decidir si debe volver a Italia con su padre

La titular del Juzgado de Guardia de Granada detemino anoche que el hijo menor de Juana Rivas no vuelva este miércoles a Italia con su padre, Francesco Arcuri, tal como estaba previsto por la Corte de Apelación de Caligliari, en Italia, donde reside el niño con su progenitor.

La jueza tomó esta decisión tras escuchar a Daniel Arcuri Rivas, declaración que concluyó poco antes de las nueve y media de la noche

La jueza de Guardia de Granada decidió anoche mismo escuchar a Daniel Arcuri Rivas, el hijo menor de Juana Rivas, tal como había solicitado la Fiscalía provincial a petición de la defensa de la granadina con el objetivo de paralizar la vuelta del niño a Italia con su padre, Francesco Arcuri, prevista para este miércoles, 8 de enero, tal como en su día resolvió la Corte de Apelación de Caligliari.

La defensa de Juana Rivas mantuvo durante este martesun pulso con la justicia para evitar que el hijo menor de la madre granadina volviera con su padre, Daniel Arcuri, prevista para este miércoles, 8 de enero, tal como dispuso la Corte de Apelación de Caligliari. El citado organismo italiano concedió la autorización para que Daniel Arcuri Rivas, de casi 11 años y que vive con su padre, Francesco Arcuri, pasase las vacaciones de Navidad con su madre y su hermano en Maracena desde el pasado 22 de diciembre, en principio hasta el día 2 de este mes, plazo que se amplió hasta este miércoles previa petición. Desde entonces, la defensa de Juana Rivas, ejercida por el bufete de Carlos Aránguez, ha solicitado que se lleven a cabo medidas cautelares para evitar que el niño vuelva con su protenitor.

El primer paso dado por la defensa de Juana Rivas, ejercida por el bufete de Carlos Aránguez, fue acudir al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada, que decidió inhibirse en favor del de Violencia de Géenero, según se manifestó desde el bufete, "sin acordar ningún tipo de medida de protección" del menor, al "no considerarse competente para dictar medidas de protección". La petición de protección para el menor se presentó el pasado 30 de diciembre, pero debido a la coincidencia de fechas inhábiles debido a las fiesta de Navidad y Año Nuevo, no fue hasta el 3 de enero cuando el juzgado pidió a la parte demandante la subsanación de unos defectos de forma que afectaban al poder de representación.

Ante esto, los abogados de la granadina pidieron amparo a la Fiscalía Provincial y, en la tarde de este martes, presentó un escrito ante Juzgado de Guardia en el que, tras relatar que "Daniel manifiesta vivir una auténtica tortura en la convivencia con su padre", y pedía que "se acuerde la permanencia en territorio nacional español del menor", ya sea en la casa donde residen su madre y su hermano y en la que ha pasado las recientes vacaciones de Navidades, o bien que "sea entregado cautelarmente a un centro de protección de menores, si se estima necesario, para garantizar que su declaración estará ausente de cualquier influencia de sus progenitores". En este sentido, solicitaba que el menor fuese "oído con carácter inmediato".

Por su parte, la Fiscalía Provincial, también envió un escrito, firmado por la fiscal Susana Vega, a la titular del Juzgado de Guardia de Granada en el que solicitó que "acuerde la comparecencia solicitada y proceda con urgencia a la exploración del menor, a fin de determinar si realmente existe una situación de riesgo del menor en caso de retornar con su padre en cuyo caso se interesa la suspensión de la guarda y custodia del padre del menor y la atribución provisional de su guarda y custodia a la madre, Juana Rivas, sin perjuicio de lo que resuelvan definitivamente las autoridades italianas competentes".

El equipo jurídico de Rivas ha recordado que el niño, al llegar a España, para sus vacaciones navideñas había relatado los malos tratos de su padre. "A menudo pienso en morir. Mi padre me pega, me grita, me golpea, me dice malas palabras. No puedo más, me da mucho miedo. Él siempre me dice que diga la verdad, si no me pega y no me deja venir más a mi hermano, mi madre y toda la familia", relató el pequeño en su momento a su hermano mayor, una denuncia recogida en un escrito presentado precisamente ante la Corte de Apelación de Cagliari.

La defensa destacó en aquel momento que Arcuri ha sido procesado en Italia por delito de maltrato habitual, físico y psicológico, en familia, al tiempo que asegura que Rivas "acatará cualquier decisión que sobre este punto adopten los tribunales", ya sean italianos o españoles, "pero confía en que por fin Daniel pueda reunirse con su hermano y con ella, dejando atrás una de las etapas más tristes y difíciles de su vida".