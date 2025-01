La defensa de Juana Rivas eleva a la Fiscalía el caso del hijo menor y pide "protección internacional"

Granada/El tiempo corre para Juana Rivas, que debe entregar a su hijo menor, Daniel Arcuri Rivas, este miércoles a su padre tras la notificación por parte de la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia. Ante esta situación, al defensa de la madre, ejercida por el bufete de Carlos Aránguez, se personó esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada para solicitar medidas cautelares del hijo menor y evitar que vuelva con su progenitor. Sin embargo, el tribunal ha notificado a la defensa que no se considera competente para dictar medidas de protección, y ha acordado inhibirse en favor del de Violencia sobre la Mujer, lo que ha llevado "ante la extrema urgencia de la situación", a dirigir un escrito a la Fiscalía provincial "rogándole que adopte, a la mayor brevedad posible, medidas de protección para el menor, pidiendo protección internacional por amenazas contra su vida, insistiendo especialmente en la necesidad de que sea escuchado", según explican desde el despacho de abogados.

Son los juzgados de la jurisdicción penal los que tienen la preferencia sobre la instrucción en el caso de que coincidan procedimientos semejantes en las dos instancias, han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press. El Juzgado de Violencia de Género acordó recientemente archivar la demanda presentada por la representación de la madre. Sin embargo, el procedimiento sigue su curso dado que la resolución de sobreseimiento fue recurrida por esta parte en reforma y, por lo tanto, aún no es firme.

Por otro lado, la demanda de protección urgente de menor fue recibida en el Juzgado de Primera Instancia número 10 el pasado 30 de diciembre, pero debido a la coincidencia de fechas inhábiles, fue el 3 de enero cuando se solicitó a la parte demandante la subsanación de unos defectos de forma en la demanda que afectaban al poder de representación.

Por esta razón, la demanda ni siquiera llegó a incoarse. Por otra parte, en este tipo de procesos civiles la norma obliga a escuchar a ambas partes y, si se considerara necesario, también al menor antes de adoptar o denegar la medida solicitada, han proseguido desde el TSJA.

Desde la incoación del procedimiento hasta la celebración de la sesión para dar audiencia a las partes y resolver el litigio debe mediar un plazo de 15 días, lo que en este caso tampoco se ha podido cumplir.

El equipo jurídico de Rivas recuerda también cómo el pasado 2 de enero que el niño, al llegar a España, para sus vacaciones navideñas había relatado los malos tratos de su padre. "A menudo pienso en morir. Mi padre me pega, me grita, me golpea, me dice malas palabras. No puedo más, me da mucho miedo. Él siempre me dice que diga la verdad, si no me pega y no me deja venir más a mi hermano, mi madre y toda la familia", relató el pequeño en su momento a su hermano mayor, una denuncia recogida en un escrito presentado precisamente ante la Corte de Apelación de Cagliari.

La defensa destacó en aquel momento que Arcuri ha sido procesado en Italia por delito de maltrato habitual, físico y psicológico, en familia, al tiempo que asegura que Rivas "acatará cualquier decisión que sobre este punto adopten los tribunales", ya sean italianos o españoles, "pero confía en que por fin Daniel pueda reunirse con su hermano y con ella, dejando atrás una de las etapas más tristes y difíciles de su vida".

Reacciones políticas

Tras conocerse esta noticia, Podemos Andalucía ha exigido la inmediata intervención de los poderes del Estado en la protección del hijo menor de Juana Rivas, explicando que comparten la petición del equipo legal de la granadina, que solicitaba a los juzgados de Violencia sobre la Mujer número 2 y de Familia número 10 de Granada "la aplicación del artículo 15 del Reglamento Europeo, que establece que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán competencia para adoptar medidas provisionales, incluidas las cautelares" en un caso como este, han precisado desde la formación morada en una nota de prensa este martes.

"Se solicita porque el menor ha expresado el miedo que tiene a su padre por las amenazas y las agresiones que ha sufrido de su parte", según ha explicado la parlamentaria andaluza y secretaria de Acción Institucional del partido, Alejandra Durán, quien ha indicado también que, "junto con la petición, se ha adjuntado una denuncia por mensajes intimidatorios y amenazas, no sólo contra el niño, sino también contra la propia Juana Rivas".

Por su parte, la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha trasladado su apoyo a Juana Rivas y que siempre defenderán el interés del menor, una vez que ha pedido que su hijo menor permanezca en España tras interponer nuevas denuncias contra el padre de sus hijos, Francesco Arcuri.

García Sempere ha desgranado que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y que el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, está colaborando con la familia y representación legal de Juana Rivas para que se garantice la protección de la infancia.

Otra ministra, en este caso Yolanda Díaz, se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para que el hijo de Juana Rivas no tenga que regresar con su padre. "Un maltratador nunca será un buen padre. Desde el Gobierno de España estamos al lado de Juana Rivas y sus dos hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que Daniel no tenga que regresar a un clima de violencia", ha señalado en un mensaje en sus redes sociales.