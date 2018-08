El laberinto de la transparencia municipal

En febrero de 2015 el Partido Popular decidió invertir 95.000 euros para la creación de una web de la transparencia. Un espacio nacido para ofrecer a un ciudadano cada vez más exigente información relevante sobre la gestión de su administración pública local. El entonces portavoz del equipo de Gobierno popular, Juan García Montero, fue el encargado de presentar esta plataforma en la que el Ayuntamiento pretendía volcar todos los documentos que no entraran en colisión con la protección de datos.

La decisión no partía directamente del equipo de Gobierno municpal del PP. En un momento de desconfianza total por parte de los ciudadanos hacia las administraciones públicas, el Gobierno central hizo este mandato en un intento de regenerar la clase política, uno de los principales problemas de la ciudadanía de entonces que no parece haber menguado ahora.

Cuando el PSOE llegó al poder, el portal no cumplía ni el 20% de los parámetros exigidosEn la web no aparecen las cantidades que se perciben por asistir a plenos o juntas

Entre los temas que pretendía mostrar aquel equipo de Gobierno, García Montero destacó que serían los mismos que establece la ley estatal y que engloban en qué se gastan el dinero público, las subvenciones o los sueldos de los cargos públicos. En junio del año anterior, ya se había aprobado una moción en el pleno para caminar hacia un modelo de 'open gobernement'. Finalmente, el portal de la Transparencia nació en diciembre de 2015.

No obstante, al PP no le dio mucho tiempo a volcar sus datos. Tan sólo cinco meses después se produjo un cambio en el Ayuntamiento de Granada. Con motivo del estallido de la operación Nazarí y la detención del entonces alcalde, José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, el PSOE llegó a la Alcaldía. En agosto de ese mismo año la nueva portavoz del equipo de Gobierno socialista, Ana Muñoz, ya sentenciaba: "esta página web creada por el Partido Popular sólo cumple con el 20% de lo exigido por la ley". Se abrió en ese momento un camino para lograr que Granada fuera una ciudad más transparente.

Los resultados de este arduo trabajo han sido evaluados por Dyntra, una empresa encargada de medir el grado de cumplimiento de los parámetros de la transparencia exigidos a los ayuntamientos. La ciudad de Granada saca muy buena nota a tenor de los resultados. A nivel nacional, la capital se sitúa en el puesto número once dentro del ranking que compara las capitales de España. En esta lista, por delante, se sitúan: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, seguido de Bilbao, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Logroño, Zamora, Madrid, Huelga y Gijón. Por otra parte, Dyntra ha elaborado otro ranking que recoge exclusivamente los ayuntamientos y municipios andaluces con más de 15.000 habitantes. En esta lista Granada se sitúa en el puesto siete por detrás de Fuengirola, Pozoblanco, Aljaraque, Málaga, Baeza y Huelma.

En concreto, la capital granadina cumple con un 76,1% la respuesta a los indicadores exigidos siendo también el Ayuntamiento más transparente de los analizados por Dyntra entre aquellos tienen más de 15.000 habitantes dentro de la provincia. Así, Granada se sitúa a la cabeza seguida de Armilla, Las Gabias, Almuñécar, Atarfe, Albolote, Motril, La Zubia, Loja, Órgiva, Baza, Guadix y Santa Fe.

No obstante, pese a aparecer todos en la misma lista, el único que aprueba con nota es el de Granada. Por detrás, ninguno supera los indicadores teniendo en cuenta que Armilla cuenta con un 38,99%. Santa Fe, el último de esta lista, tan solo responde al 11% de los parámetros exigidos.

Los datos recogidos en Dyntra se corresponden con la evacuación realizada al Ayuntamiento de Granada en el año 2017. Según estos, la capital responde en un 71,88% sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento.

Así, especifica parámetros como los datos biográficos del alcalde y de los concejales, sus direcciones electrónicas, la relación de cargos de confianza, o la relación de puestos de trabajo (RPT). Sin embargo, no se ofrece información sobre la declaración de la renta del alcalde, los concejales o el personal de libre designación y eventual. Tampoco las nóminas de ninguno de los anteriormente citados. Por otra parte, el portal Dyntra detalla que la web municipal no informa de las retribuciones recibidas por parte de los corporativos por asistencia a plenos, comisiones y dietas ni del alcalde, ni del resto de concejales. Un dato que este año se ha preguntado en varias ocasiones con motivo de la celebración de varios plenos extraordinarios y que no ha sido detallado por el equipo de Gobierno socialista.

Según Dyntra, la web de la Transparencia también se hace eco de la agenda de actividades municipales y ciudadana así como de los gastos de viaje originados por el alcalde y los concejales. En realidad no es así. Aunque este apartado figura en la web de la Transparencia, ésta no se actualiza desde 2016.

En cuanto a la publicación de los datos del parque móvil, de nuevo aparece una información desfasada. Tampoco es posible ver las asignaciones anuales de los grupos municipales.

Otro de los parámetros que mide Dyntra se refiere a la Información sobre normas e institucionales municipales que se cumple en un 90,91%. La web dispone de las ordenanzas municipales, las órdenes del día de los plenos con anterioridad a su celebración, o las resoluciones judiciales. No existe, según esta web, un Plan de Responsabilidad Social Corporativa.

En cuanto a la Planificación y organización, la capital aprueba por los pelos. Con un 55,56% de los parámetros la web aplaude la existencia de acuerdos o pactos reguladores de convenios colectivos vigentes o de los documentos que deben ser sometidos a exposición pública. Sin embargo no aparece el Plan Estratégico de Igualdad de Género, algo que no es reprochable, pues la capital está a un paso de aprobarlo en pleno tras un trabajo arduo con numerosos colectivos durante todo el año 2018. Tampoco recoge la web la política de gestión documental y de archivo, las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos o la identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales, sindicato al que pertenecen y los costes que estas liberaciones suponen, diferenciando sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes que pudieran generar.