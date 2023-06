La manifestación del Orgullo convierte a Granada en una fiesta

Unas 500 personas, según la Policía Nacional, recorrieron durante la tarde del miércoles las principales calles del centro de Granada con motivo de la manifestación del Orgullo, que bajo el lema 'Familias LGBTIQA+, abrazando la diversidad' ha sido pregonado por la actriz, cantante, modelo y activista Jedet, conocida también por su participación en la serie Veneno.

El pregón ha tenido lugar a partir de las 18:00 horas en la zona del Triunfo, desde donde luego ha partido una colorida y calurosa marcha que tras su paso por la plaza del Carmen, sede del Ayuntamiento, concluirá en el Paseo del Salón, donde se ha situado el Escenario Orgullo.

"Tenemos que seguir reivindicando que queremos ser libres, que nos dejen en paz. Ahora más que nunca", explicó una joven onubense residente en Granada a este periódico. "El otro día hablé con ella -señaló a otra chica- sobre todo lo que tienen que soportar la gente trans. No hay derecho que hablen así de estas personas en el Congreso de los Diputados", sentenció. En relación a este tema, hace hincapié sobre lo importante que es votar en las próximas elecciones general del 23 de julio en España. "La ultraderecha está ganando mucho terreno en el país y no nos podemos permitir volver atrás, da hasta miedo. Estamos teniendo un poco de problemas con el voto por correo porque está tardando mucho, hay demasiada burocracia pero tenemos claro que hay que votar", explicó esta chica en un tono firme pero esperanzador.

Los asistentes, familias completas en algunos casos, han exhibido carteles con lemas como 'Mejor en color. No volvamos al monocromo' o 'El CIStema mata'. La asistencia de menores fue muy alta con sus respectivas familias, los niños no dejaron ni un momento de bailar, de gritar al compás de los adultos, de saltar y divertirse en lo que se considera un día reivindicativo pero también con alma festiva.

El otro gran elemento de éxito durante el Día del Orgullo fue el pulverizador y las pistolas de agua. En su gran mayoría la gente los utilizó para refrescarse y hacerlo con los que no abordaron la idea de llevarlo. Fuentes repletas y botellas de agua en mano fueron la máxime para no sufrir ningún golpe de calor en una jornada que los termómetros marcaban 38 grados de máxima.

El factor sorpresa fue para los turistas. Muchos se pararon para celebrar, sonreír y apoyar al colectivo. Adultos y menores pidieron varias fotos a las personas que se encontraban dentro de la manifestación junto con un abrazo de agradecimiento. Una pareja homosexual, aparentemente turistas, cogidos de la mano comenzaron a acercarse conforme vieron la fiesta que tenían en Gran Vía el colectivo LGBTIQA+. Los propios se abrazaron cuando todo el mundo les recibió con cariño. "Aquí cabe todo el mundo que respete a las personas", gritó un joven.

Junto a un estanco había dos chicos, el que pareciese más mayor explicaba al más joven que "esto es necesario para avanzar socialmente, aunque no lo creas nadie elige ser trans, lesbiana o gay. Naces así y nadie debería luchar contra lo que uno es". El que recibía esta explicación no parecía muy convencido al escuchar estas palabras, pero al menos, estaba dispuesto a escuchar.

Las asociaciones del Consejo LGBTIQA+, convocante de la manifestación, habían pedido a representantes y candidatos políticos -en plena precampaña por las elecciones del próximo 23 de julio- que se abstuvieran de encabezar la marcha. Un hecho que respetaron ya que la marcha estaba al mando de un grupo de mujeres y menores que bailaban al son de canciones que hablaban de la libertad de ser y existir.

"Este 28 de junio somos las asociaciones y activistas las que tenemos que visibilizarnos. Convocamos las manifestaciones y las encabezamos para defender nuestras vidas y nuestros derechos”, ha indicado Janet Alcaide, vicepresidenta del Consejo LGBTIQA+ de Granada, de la asociación GayLesPol.

Las asociaciones encargadas de la lectura del Manifiesto 28J 'Familias LGBTIQA+, abrazando la diversidad' han entregado además los Premios Orgullo, que han distinguido entre otras personas y entidades a la icónica drag Margott Forever y al local de ambiente La Sal, referente en la comunidad lésbica andaluza.

También ha sido reconocida Fuensanta Martín Cáceres, primera mujer sumiller de Granada de La Bodeguilla Casa Fuensanta, quien empezó su andadura detrás de una barra con 14 años en el barrio del Realejo y que siempre ha sido una mujer visible y ha creado espacios seguros para la comunidad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), que se ha reunido este miércoles con la organización, ha reivindicado a través de las redes sociales "la diversidad, la libertad y el respeto a todas las personas, independientemente de su orientación sexual", y ha defendido una Granada "llena de igualdad y libre de discriminación".

Según el Ayuntamiento, varios concejales del equipo de gobierno tenían previsto asistir a la marcha, en cuya organización ha colaborado el consistorio facilitando las peticiones efectuadas por el colectivo sobre el trayecto.

Se trata, agrega el Ayuntamiento, de la primera vez que un alcalde recibe al colectivo LGTBI+ "de manera institucional desde que se organiza este día", según les ha trasladado, dicen, el colectivo. Desde el Consistorio también han confirmado que este año no se ha desplegado la bandera del colectivo LGBTIQA+ en la fachada del propio Ayuntamiento, algo que también llamó la atención a varios transeúntes alegando que no entendían el motivo de no hacerlo.