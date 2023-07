Una masa de aire africano arrastra a Granada al aviso rojo por calor y a rondar registros de récord

Granada se achicharra. Lo hace durante el día y durante la noche. Las temperaturas el pasado lunes fueron inmisericordes y según la previsión lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todo apunta a que la situación persistirá al menos hasta el miércoles 12. La causa de esta ola de calor es una dorsal situada al este de la Península, en el entorno de Argelia, que induce un flujo de aire de componente sur en la mayor parte de la Península y Baleares y que, ahora mismo, está sobre Granada. Esta dorsal trae aire de origen sahariano, muy cálido y seco, "acompañado de polvo en suspensión" a buena parte de la Península, detalla en su comunicado la Aemet, que añade que esto se une a las características propias de la estación estival para hacer que los termómetros estén al rojo vivo. Loja marcó el techo en este lunes primer día sofocante, con una máxima de 44,6. En el aeropuerto se llegó a 44,2.

Rojo precisamente es el nivel de aviso activo para este martes en la zona de la Cuenca del Genil. Se trata, según confirma Jesús Riesgo, de la Aemet, de un nivel "que no es habitual" que se alcance en la provincia. Se estima que en estos días se rondarán los 44 grados de máxima, lo que supone cortejar las temperaturas máximas históricas que constan en los registros de la Agencia. En el aeropuerto de Granada el mercurio llegó a los 46 grados el 14 de agosto de 2021. Aquella semana fue asfixiante, con máximas en los días previos y posteriores que superaron los 45 en el aeródromo de Chauchina. En julio también se han dado valores extremos, superiores incluso a los que se esperan para esta ola de calor de 2023. Así, el 12 de julio de 2017 en el aeropuerto se llegó a 45,6. Un día antes se anotó una máxima de 45,3 y el 14 de julio se llegó a 45,1, datos siempre de la estación de la Aemet en el aeródromo. Ahora podrían darse valores muy próximos a estos datos históricos.

11/07 11:36 #AEMET actualiza #FMA en Andalucía. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/dF0CCB8ckK https://t.co/86BM6pl3c5 — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) July 11, 2023

Para estos días se espera que las máximas ronden los 44 grados, con lo que parece que en un principio no se batirán estos infernales registros previos de los años 2017 y 2021, años marcados por unas intensísimas olas de calor. De este fenómeno Granada tiene varios registros singulares. Desde 2018 a 2022, según los datos del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, publicado la pasada primavera, en la provincia se han apuntado 80 días en nivel de aviso 3, el máximo según la tabla elaborada por el Ministerio de Sanidad. En otros 111 días estuvo activo el nivel de 2 y en 122 jornadas se decretó el nivel 1. A destacar que en 2022 fueron 39 -más de un mes seguido- los días con nivel 3. Ninguna provincia española llegó a esta cifra el pasado ejercicio.

Efectos sobre la salud

El calor tiene efectos sobre la salud, fundamentalmente de las personas vulnerables. Así, se estima que el pasado 2022 un total de 27 personas fallecieron por temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno. Este dato está extraído del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), que comenzó a operar en 2004 y que se actualizó en 2022 en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas. En 2019 fueron 146 los óbitos adjudicados a las temperaturas

Este panel, explica el Ministerio de Ciencia, ofrece "estimaciones de excesos mortalidad que el modelo calcula que se está produciendo en un día determinado, en comparación con series históricas de mortalidad y temperatura en España", o lo que es lo mismo, ofrece un número de defunciones en exceso, "por encima de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta toda la información disponible en España, y que se atribuyen a la temperatura elevada". En lo que va de 2023 se han cuantificado cinco decesos en Granada atribuibles a la temperatura, en estos cinco casos en invierno. En las próximas semanas se podrá determinar el alcance en la salud de los residentes en Granada de esta ola de calor.

Noches tropicales

Las altas temperaturas aprietan tanto durante las horas centrales del día -momento en el que se alcanzan los registros de las máximas- como durante las noches. Esa es otra de las características de este fenómeno, las noches con mercurios por encima de los 20 grados. La madrugada del lunes al martes en Granada capital no se bajó de 26,1, según los registros de la Aemet. A las once de la mañana del martes ya se estaba a 35,1 grados en Dólar tras no bajar de 23,6 durante la noche. En Loja, la ciudad que ha abierto los informativos nacionales, la mínima ha sido de 23,7.