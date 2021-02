El mejor dato de contagios de coronavirus en Granada de lo que va de 2021: 87 casos

La tercera oleada del coronavirus se bate en retirada en Granada sin que además se hayan batido los récords de la segunda ni en contagios, ni en incidencia, ni en hospitalizaciones. La provincia registra por primera vez en más de un mes menos de un centenar de casos notificados por Salud al Ministerio de Sanidad, y la tasa de incidencia ya está por debajo de los 700 casos. Independiente a esta actual tendencia siguen las nuevas hospitalizaciones, todavía altas, pero que ya son menos que el incremento registrado el martes pasado, y que además se ven compensadas con el número de altas epidemiológicas, 286 en el último día. No cesa la cantidad de muertes, 8 contabilizadas entre ayer y esta mañana.

Lo que se avanzaba y se vislumbraba al final de la semana pasada se ha empezado ya a confirmar en esta. Granada ha registrado por primera vez desde el 10 de enero menos de un centenar de casos positivos de Covid-19 (87). Son aún muchos (para considerar una situación de control no se debería superar los 20), pero indican un descenso en las aguas de la tercera ola. Los datos de los martes dan cifras muy marcadas todavía por el efecto fin de semana y arrojan siempre datos bajos, por lo que, evidentemente, subirán en los próximos días. Y esto se comprueba con la comparación.

Por un lado, los 87 casos notificados son 57 menos que el martes pasado, cuando se notificaron 144. Los martes anteriores fueron, por mayor proximidad en el tiempo, 234, 186, 183 y 90. Es decir, se trata del mejor martes de lo que va de 2021. Es más, podría decirse que es el mejor día de contagios de todo el año puesto que los dos en los que hubo menos casos notificados (16 el domingo 10 y los 11 del sábado 2) eran datos irreales correspondientes a días posteriores de festivos, por lo que estaban contaminados.

Este dato de casos notificados tiene continuidad en la cantidad de diagnósticos por día. De los 87 de hoy, solo 8 son con fecha de análisis del mismo día de ayer, por lo que Granada es en esta jornada la provincia con menos personas diagnosticadas con coronavirus de Andalucía. Las más cercanas serían Córdova y Huelva con 22, lejos además de las 89 de Málaga.

Este hecho es el que está bajando la cifra de incidencia acumulada en la provincia de Granada, que toma como referencia la fecha de diagnóstico y no la de notificación de casos. Y tras 21 días, se vuelve a estar por debajo de una tasa de 700 casos: 672,9. Ya son once días de caída de los índices de referencia para toda la provincia, confirmando que el pico de la tercera ola estuvo el 28 de enero con 1.005,6 casos.

Granada ha pasado de ser epicentro del virus en la primera y la segunda ola a ser una de la provincias que mejor ha pasado esta fase de la pandemia. Sólo Jaén y Sevilla no estuvieron ningún día por encima de 1.000 casos de IA, mientras que igual que Granada, Córdoba sólo lo estuvo una vez. Ahora mismo tiene la cuarta mejor incidencia de Andalucía por detrás de Jaén (574,1), Córdoba (590,6), y Sevilla (630,1).

Además, tras la actualización de datos de hoy por fin todos los distritos sanitarios de la provincia bajan de la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 personas en 14 días, después de que el Nordeste se ponga en 960,0, el peor de todos aunque también por su situación de menor densidad poblacional. El mejor sigue siendo el de la Costa-Alpujarra, por debajo de los 500 casos (446,3), mientras que el Metropolitano está en 668,4. El de Granada tiene una ratio de 696 casos, que en el municipio de la capital es de 693,4. En las últimas 24 horas ha caído 66,3 puntos, por lo que de mantener una velocidad similar aunque más baja (esperable ante el repunte de notificación de casos de aquí a final de semana), llegaría muy justo para abrir perimetralmente este sábado, pero la semana que viene sí tendría más opciones.

En cuanto a hospitalización, la cifra de nuevos ingresos se mantiene en un nivel muy alto, aunque estos responden aun a casos de empeoramientos de contagios producidos hace al menos una semana. En los próximos días debería empezar a notarse una menor afluencia progresiva en los centros asistenciales de la provincia, que acompañen a los datos de infecciones a la baja de las últimas 7-10 jornadas. Aun así, los 54 nuevos ingresos (1 solo en UCI) suponen la primera reducción en el incremento de hospitalizaciones en un martes desde hace dos semanas.

Además, es la tercera cifra más baja de nuevas entradas hospitalarias en una semana (sin contar con las de los lunes, que se corresponden a las de los domingos, que siempre son estadísticamente irrelevantes). Sólo están por encima las notificadas el jueves y el domingo pasados (24 y 23, respectivamente). El resto estuvo por encima de las 60.

El número de muertos notificados en Granada en las últimas 24 horas es de 8, un número que estadísticamente no es muy alto teniendo en cuenta que ayer no se contabilizó ninguno, y eso suele llevar aparejado un incremento más serio en el día posterior, algo que no ha pasado este martes. Los curados también dan un buen salto con 286, lo que vuelve a reducir la cifra de casos activos aproximados en Granada.