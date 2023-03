Los vendedores del mercadillo del Zaidín se plantan y no montan en la nueva ubicación

Los vendedores del mercadillo del Zaidín han cumplido lo que venían avisando y han efectuado el plante del que advirtieron en el día del traslado del mercadillo a su nueva ubicación en la calle Baden Powell. Alegaron ya hace días falta de espacio y de seguridad en la zona y hoy, sobre el terreno, lo han explicado. Han acudido los 152 vendedores pero no han montado porque dicen que no tienen espacio para sus vehículos, para poder descargar la mercancía, que los puestos que lindan con el río son un peligro y que hay zonas inaccesibles.

Desde las 08:00 de la mañana comenzaron a llegar los vendedores a la nueva ubicación, donde se ha estado arreglando estos días la calle para señalizar los espacios y rebajar bordillos. Pero al ir llegando constataron lo que decían: la falta de espacio para colocar sus vehículos. Aunque el espacio pintado cumple con la normativa de mercadillos, que indica un espacio de 6x5 para cada puesto, la realidad es que muchos vehículos y puestos superan el espacio y no entran. "La normativa es de hace 30 años y no se ha actualizado. Necesitamos nuestros vehículos para llevar la mercancía", defienden, por lo que reclaman también un cambio en la ordenanza.

Al llegar y ver la zona la decisión estaba clara: no se montaba. Y no lo hizo ninguno. Piden una reunión con el alcalde, Paco Cuenca, y con la concejal Raquel Ruz, para consensuar el espacio, diseñarlo según sus necesidades. Mientras, plantean que el próximo sábado vuelva a montarse en la anterior ubicación, en Baden Powell, mientras se adapta mejora el sitio actual o incluso se busca otro. Porque dicen que no se niegan al cambio pero garantizándoles que pueden trabajar en buenas condiciones.