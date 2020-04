Un mes de recuento macabro por el coronavirus en Granada

Era un domingo casi de madrugada, cuando Granada pasó a ser la cuarta provincia andaluza con un fallecido por coronavirus. El infortunio había pasado de largo durante muchos días, en los que de forma milagrosa parecía que en Granada no había Covid-19. Pero fue detectarse el primer positivo el 13 de marzo, que luego llegaron hasta los 22 en las primeras 24 horas, y solo esperar cuatro días para la primera de las 180 tragedias que asolan, y van a seguir asolando la provincia en las próximas semanas, ojalá que no meses. De aquella noche aciaga ya ha hecho un mes de trágico y macabro goteo.

La primera víctima por coronavirus en Granada fue un hombre de 57 años, José Miguel, que se encontraba ingresado en el Hospital Virgen de las Nieves de la capital. Una persona muy querida en su pueblo, Alcalá la Real, en la que trabajaba en su Ayuntamiento. El alcalde de la localidad, prácticamente fronteriza con la provincia de Granada, daba el pésame a los familiares por una red social, poniendo ya la historia detrás del primer fallecido en los hospitales granadinos. Horas después se supo que un anciano de 81 años se convertía en la segunda víctima mortal de la pandemia.

El primer fallecido en Granada fue la horrible manera de dar la 'malvenida al estado de alarma. Los periódicos, las radios y las televisiones locales hicieron que los granadinos desayunasen con el miedo en el cuerpo en el primer día de confinamiento obligado, con Policías y Guardia Civil patrullando y pidiendo justificantes, aunque prácticamente las calles se vaciaran desde que el viernes anterior el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el decreto que metía a todos los ciudadanos en casa, dejándoles salir solo a trabajar si su actividad era esencial, y ni siquiera eso dos semanas después.

Granada cuenta con 180 fallecimientos, a una media de 6,2 cada día, y una tasa de 2 personas muertas cada 10.000 habitantes

El periodo de encierro empezó, además, con la misma pregunta que aún nadie se ha atrevido a responder con total seguridad: ¿a quién afecta más el Covid-19? José Miguel no era muy mayor, no llegaba a los 60, y aunque tenía patologías previas, no se ajustaba al perfil que muchos ciudadanos se habían hecho de las consecuencias del virus.

La Junta de Andalucía tardó casi 48 horas en incluir en su parte diario a las dos primeras víctimas por Covid-19 en Granada. Desde ese momento todo ha sido un reguero constante y cruel de muertes por el coronavirus, una gota malaya en las conciencias de sanitarios, agentes del orden, políticos y ciudadanos, que sólo dio una tregua en tres días: en este mes no hubo ningún óbito en la provincia el domingo 22 de marzo, el martes 31, y el lunes 6 de abril. Los últimos días del mes pasado fueron los más trágicos, con 32 muertes entre los días 28 y el 29 (15 en uno y 17 el siguiente, cifra récord de decesos en un día en Granada).

Ya en ese momento la gran preocupación eran los focos que se detectaban en las residencias de ancianos. Los últimos datos hablaban la semana pasada de que uno de cada tres fallecidos por coronavirus en la provincia se habían contabilizado en estos centros para mayores, y subiendo. La residencia Balcón de La Zubia fue la primera en reportar muertos y a la vez una decena de infectados que hacían presagiar lo peor. Cájar, Maracena, la propia capital y Pinos Puente también contaban a mayores fallecidos. Una tragedia sumada a los llamamientos desesperados de los trabajadores por la falta de equipos de protección.

Tras un mes, el 34% de las muertes por Covid-19 en Granada vivían en una residencia. En el cómputo global, Granada tiene 180 fallecidos, a una media de 6,2 nuevos cada día, con una tasa de casi 2 fallecidos cada 10.000 habitantes, y una tasa de multiplicación de 1,22 cada cuatro días. Números fríos, tanto como unas muertes solitarias, sin entierro, sin honores.