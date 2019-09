–Alude constantemente a una fecha clave: 2031 ¿Se ve de alcalde hasta entonces? Ha oído bien, no he dicho 2021 (el año en el que Sebastián Pérez quiere darle el relevo en la Alcaldía).

– (Sonríe) Tengo un proyecto para 12 años aunque no tengo ningún tipo de apego al cargo. Mi obligación en este momento es tratar de ser un alcalde que encauce la ciudad que tenemos que tener en 2031 y a partir de ahí los ciudadanos deciden. Si tiene que ser otra persona, será; pero estarán encauzados todos los principales proyectos y lo tendrá muy fácil para poder llegar a ser una ciudad muy importante en esa fecha.

–¿Cuanto tiempo le hace falta para eso?

–En dos mandatos puede estar todo encauzado.

–¿Le han servido estos primeros cien días para fraguar un bipartito que se formó en el último minuto?

–Cuando se constituye el Ayuntamiento el antecedente del mandato anterior era un gobierno en minoría con 8 concejales. Paco Cuenca llegó a alcalde porque el anterior [José Torres Hurtado] se tuvo que ir por la corrupción y se fomentó un pacto para eso, pero no porque quisiéramos darle el gobierno a él. Cuando se conforma este gobierno es con 14 votos, mayoría absoluta. Y todo el mundo que da los votos los da porque quiere. Hubo un cambio de gobierno consciente.

–¿Nadie votó forzado?

–No, y se votó convencido. Pero es verdad que la política está bastante convulsa. Este contexto lo llevamos soportando todos estos meses. Si hubiera un Gobierno de España que no está en funciones, sería más fácil en Granada y en todos los sitios la estabilidad. En estas circunstancias, los partidos tienen planteamientos de máximos y eso hace que en todos los sitios sea más complicado llegar a acuerdos. Este verano nos hemos encontrado muchas trampas en el camino. Son cosas que estaban hasta programadas en cierta medida, como la firma el día 14 de junio del concurso para poner de patitas en la calle a los 17 conserjes. O lo del World Pádel Tour o el baile para mayores, que se desactivaba el 10 de agosto.

–¿Un campo minado?

–Yo creo que todo estaba diseñado y por eso las palabras del PSOE desde el principio fueron agoreras: “van a pasar muchas cosas, no tienen experiencia”. Anunciaban las siete plagas que habían dejado preparadas.

–¿Pero las minas también han venido desde dentro?

–Es un tema que hay que tratar pero la verdad es que ha habido minas. Siempre en la contienda es normal que pueda haber fuego amigo. Forma parte de la vida.

–Ante la reclamación de Sebastián Pérez de un supuesto pacto de 2+2 años de Alcaldía usted ha preferido dejar hablar a los líderes nacionales. ¿Teme algo de lo que puedan mandar desde Madrid?

–No, nada.

–¿Confía ciegamente en que Génova va a mantener ahora el acuerdo de los 4 años?

–Siempre, en todos los procesos electorales, en todos, desde la historia de la democracia en Epaña, han sido las direcciones nacionales de los partidos de ámbito nacional las que han tomado las decisiones de los pactos en todas las capitales de España, Por tanto, se ha hecho lo de siempre. Hay un pacto de nuestras direcciones nacionales que tiene que ver con 200 acuerdos para 200 poblaciones de toda España, entre ellas Granada. Y a ese acuerdo cerrado es simplemente al que yo me remito y en clave doméstica no tengo nada más que decir. Ya ha habido declaraciones de líderes nacionales diciendo cuál es el pacto y nadie ha dicho que no es así. Al ser alcalde, yo tengo que preservar sobre todo el buen clima de trabajo entre todos los concejales del equipo de gobierno, que son once, tres más de los que había en el gobierno anterior.

–¿Se siente cómodo con este equipo de gobierno?

–Absolutamente. Está funcionando sin fisuras. Estamos trabajando como un auténtico equipo igual que la Junta de Andalucía . Estamos dos partidos pero un único proyecto. Hemos tenido también tres votos que han sido fundamentales para obtener la mayoría absoluta que nos ha entregado el partido Vox, del que yo no he renegado en ningún momento. Y por eso ofrecemos los espacios para que puedan aportar cosas importantes para la ciudad. Podrán presidir la comisión de control y transparencia para la contratación pública y la comisión de control y seguimiento de TG7 para que se demuestre que no hay ninguna intención de controlar la televisión local como equipo de gobierno. Estamos pendientes de que respondan.

–¿Teme que vuelva la amenaza de una moción de censura por parte de Vox cuando necesite sus votos para asuntos importantes como los presupuestos?

–Vox como partido no se puede permitir realizar una moción de censura con Podemos y con el PSOE, y Podemos-IU y los socialistas no se puede permitir hacer una moción de censura que no tenga justificación con Vox, es una realidad que cualquiera que esté en el día a día de la política conoce. Es algo contranatura y por eso no me preocupa. Y en cuento las mayorías, se constituyó la junta de gobierno local, se sacó el pleno de organización prácticamente por unanimidad cuando decían que no iba a contar con apoyos y cuando vengan los presupuestos no tengo ninguna duda de que se van a aprobar.

–A la unanimidad del último pleno le fallaron precisamente los votos de Vox...

–Yo confío mucho en que se normalice la situación dentro del Ayuntamiento. Estamos dispuestos a ofrecerles a la oposición espactos para que puedan demostrar su compromiso con Granada. Serán ellos los que tendrán que responder si prefieren quedarse exclusivamente en la oposición.

–¿Teme que la creación de la Vicealcaldía para Sebastián Pérez genere fricciones con Vox o con el resto de partidos?

–La creación de la Vicealcaldía es una forma de organizarse y de dar un reconocimiento al rango de las personas en un equipo de gobierno. No es algo que económicamente suponga una locura. Hay que modificar el ROM y tiene que estar de acuerdo la mayoría absoluta de los concejales. Eso no quita que nuestro compromiso es el de crearla en la medida que el resto de partidos permita que se cree. Si no dejan que se cree la Vicealcaldía, no se creará, pero lo que no se puede decir es que es un gasto superfluo. Los sueldos del Ayuntamiento de Granada no son grandes. La responsabilidad es mucho más alta que el sueldo.