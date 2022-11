La gran modernización del Palacio de Deportes de Granada 30 años después

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha presentado esta mañana “el gran proyecto de modernización y remodelación integral” del Palacio de Deportes, una intervención valorada en 3,6 millones de euros, de los que 2,9 millones son financiados por la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation y los 700.000 restantes corresponden al Ayuntamiento. Durante la visita que esta mañana ha realizado a la instalación deportiva, el regidor ha destacado que esta actuación “permite no sólo la eficiencia y sostenibilidad energética, sino la optimización del uso del Palacio”.



Cuenca, que ha presentado el proyecto junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y a los concejales Eduardo Castillo, como responsable de GEGSA, y Ana Muñoz Arquelladas, primera teniente de alcalde y responsable de los Fondos Europeos, ha explicado que la intervención se centra en la en la renovación de las cubiertas del edificio y en otras actuaciones que mejorarán la seguridad y la eficiencia energética del espacio.

Así, se llevará a cabo la sustitución de luminarias y el dispositivo de protección solar, la reparación del sistema de lamas en el techo de la pista y domotización de sistemas antiflujo de los invernaderos de cubierta. Además, se instalará una caldera de biomasa, se cambiará la disposición del suministro eléctrico colocando placas fotovoltaicas para conseguir mayor ahorro en el consumo, se sustituirán los generadores de calor y frío existente, se mejorará y sustituirán ascensores y se instalarán nuevas luminarias de tecnología led domotizadas y reguladas, según ha enumerado. En total, esta intervención supondrá un ahorro energético del 60 por ciento.

Una nueva plaza en la 'calle' entre el Palacio y Los Cármenes

Tras recordar que el Ayuntamiento de Granada ya apostó por una importante modernización del Palacio de Deportes antes de la celebración de la Copa del Rey con una inversión de 900.000 euros, el alcalde ha incidido en que “ahora, gracias al Gobierno de España, damos un paso más en la mejora de la eficiencia energética, el ahorro, la modernización de esta instalación y la transformación también del propio entorno”, ha dicho, “con la creación de una nueva plaza de uso cubierto gracias al parque fotovoltaico”. En la visera de la zona de acceso también se va a mejorar la instalación de la red de pluviales para la reutilización del agua, se instalará un punto de recarga de vehículos eléctricos y se instalarán aparcamientos para bicicletas. El proyecto, que deberá estar finalizado para septiembre del año 2024, contempla también la mejora de los ascensores del sector B, la entrada en rampa, baños adaptados y la mejora de la señalética, con el fin de facilitar la accesibilidad de personas con diversidad funcional.



El alcalde ha enmarcado esta actuación, que se realiza dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) de los Fondos Next Generation del Gobierno del Estado, en la buena gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento y en el ambiente de “normalidad, estabilidad” que ha creado el actual equipo de Gobierno. “Granada va creciendo aprovechando la tranquilidad y la estabilidad y lo hace desde la lealtad entre instituciones y el trabajo de colaboración”, ha valorado. “Afortunadamente esta ciudad ahora no está metida en líos, sino exclusivamente dedicada a la gestión eficaz de los Fondos Europeos, unos fondos que van llegando gracias al Gobierno de España y que nos están permitiendo invertir para modernizar y mejorar nuestra capital”.

Por último, Cuenca ha celebrado que “detrás de estos millones de euros de inversión lo que hay es trabajo para las empresas, nuevos empleos, y al final, dinamización de la actividad económica e impulso de nuestro tejido productivo”, ha concluido.