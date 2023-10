Granada es una de las provincias más felices de Andalucía

Medir la felicidad de forma "objetiva" no es nada fácil, ya que al ser un hecho subjetivo es difícil de cuantificar. A veces lo que a una persona le da felicidad, a otras no, por lo que no suele ser una ciencia exacta. Hay diferentes enfoques científicos, como estudios, cuestionarios o encuestas, pero estos pueden o no ser objetivos o precisos.

Sin embargo, un grupo de alumnos andaluces de 3º y 4º de la ESO, de la asignatura Ciencias Aplicadas del Instituto Francisco Rodríguez Marín de la localidad de Osuna, en Sevilla, han encontrado la forma más objetiva posible de "medir esta felicidad". Y en esa medición, Granada como ciudad y provincia salen muy bien parados.

Su "Mapa estadístico de la felicidad en Andalucía" ha ganado el máximo reconocimiento, en la categoría de centros de Educación Secundaria a nivel de andaluz, por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. Este organismo es el que se encarga de la mayoría de estudios sobre diferentes temáticas que se realizan en la comunidad, y los estudiantes han aprovechado este trabajo para el suyo.

Este mapa incluye a la provincia de Granada como una de las tres zonas de la comunidad andaluza en la que se vive más feliz, con una puntuación de 161, sólo por detrás de la vecina Jaén y Córdoba, ambas con la misma puntuación (164). Además, una localidad de Granada está en el top cinco de ciudades más felices: el municipio metropolitano de Albolote.

Tras Granada, y ya distanciada de este top tres andaluz, se sitúa la provincia de Huelva (154) y Sevilla (146). Las últimas tres provincias están por debajo de la media, y son Almería (138), Málaga (138) y Cádiz (139).

El trabajo se fundamenta en el análisis de un total de 40 variables de carácter socioeconómico en los 111 municipios de toda Andalucía con una población superior a 15.000 habitantes. Se han analizado informaciones y estudios relacionados con la renta per cápita, los bienes catastrales, la presión fiscal, el clima, la temporalidad laboral, los matrimonios y los divorcios, las denuncias por violencia de género, la edad media de los habitantes o la esperanza de vida, entre muchas otras muchas.

Merece la pena destacar que para la elaboración de este mapa estadístico, los alumnos utilizaron datos oficiales del propio Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), y que la idea de elaboración del mapa surgió a partir de una visita del alumnado al propio Instituto donde pudieron conocer de primera mano toda la información oficial existente y las posibilidades de acceso a la misma.

14 municipios analizados en Granada

En la provincia de Granada se han analizado un total de 14 municipios, que corresponden a las localidades más pobladas, con más de 15.000 habitantes. De estas, nueve pertenecen a la capital y al Área Metropolitana (Granada capital, Armilla, Las Gabias, Maracena, La Zubia, Atarfe, Albolote, Churriana de la Vega y Santa Fe) dos pertenecen a la Costa Tropical (Motril y Almuñécar), dos a la zona Norte de la provincia (Baza y Guadix) y una al Poniente (Loja).

La localidad que mayor índice de felicidad registra, entrando en el top 5 de este estudio, es Albolote, en el Área metropolitana, con una puntuación de 170. Por delante de ella sólo se encuentran las localidades de Pozoblanco (Córdoba), con 177 puntos, y Alcalá la Real, Baeza y Martos (Jaén), con 175, 172 y 170 puntos.

Para la puntuación del índice de calidad de vida para cada localidad, se sumanlos puntos obtenidos para cada una de las 40 variables de estudio, oscilando los resultados entre el caso más desfavorable de 40 puntos (1 por variable) y el másfavorable de 280 puntos (7 para cada variable). La media estaría en 160.

Tras Albolote, y en la octava posición de este ránking, la localidad de Baza es el segundo municipio de Granada en el que se vive más feliz, con una puntuación de 168. Cierra el particular top tres granadino la localidad de La Zubia, en el puesto nueve del total de Andalucía, también con 168 puntos. Estos puntos también son compartidos por Atarfe (puesto 10) y Churriana de la Vega (puesto 11).

Más descolgada ya de estos cinco municipios que lideran el ránking provincial se encuentra la otra localidad del norte de la provincia: Guadix, en el puesto 16 andaluz y con una puntuación de 165.

Otros tres municipios, todos del Área Metropolitana, cierran las primeras 26 posiciones y se encuentran por encima de la media de 160 puntos. Estas son Armilla (puesto 21 y 163 puntos), Las Gabias (puesto 23 y también 163 puntos) y Granada capital (puesto 26 y 161).

Tras los nueve municipios con puntuaciones por encima de 160, aún quedan cinco, que aparecen por debajo aunque con buenas puntuaciones. Santa Fe y Almuñécar se acompañan en las posiciones 33 y 34, con 157 y 156 puntos respectivamente. Un poco más abajo se encuentran, también juntas en la tabla, Motril y Loja, en los puestos 36 y 37 con puntuaciones de 155 y 154.

La última localidad granadina analizada es Maracena, en el Área Metropolitana, con una puntuación de 149 puntos de felicidad y en el puesto 52, en mitad de la tabla de los 111 municipios andaluces analizados.

Ningún municipio de Granada se sitúa entre los puestos 84 y 11 de este ránking de felicidad, los peores puntuados, entre los que hay localidades destacadas como Marbella, Huelva capital, Jerez de la Frontera, Estepona, Fuengirola, Algeciras, Adra o La Línea de la Concepción.