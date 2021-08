El nuevo plan de urbanismo de Granada estará para el final del próximo mandato

Granada no tendrá nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta finales del próximo mandato municipal. Es decir, hasta el año 2027. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Fernández Madrid, comentó en una rueda de prensa sobre los avances de su área el pasado miércoles que “tendremos un nuevo PGOU al final del mandato que viene”.

Los trámites necesarios para sacar el plan adelante están entre los seis y siete años y el edil indicó que no se acortarán a pesar del intento de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) “que quiere sacar adelante el nuevo gobierno andaluz”.

Y es que el actual PGOU con el que cuenta Granada –documento que dicta la ordenación integral del territorio de la ciudad, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión– data del año 2001.

El PGOU pues, con 20 años cumplidos en marzo, se encuentra en estado de vejez –algunos dirían que prácticamente obsoleto–, dados los cambios sociales, demográficos, estructurales y económicos que ha sufrido Granada desde 2001. Las necesidades de la urbe ahora no son las mismas que existían hace dos décadas. Además, la edad del plan granadino coincide con la recomendación del plazo máximo para actualizar este documento que rige la ordenación de la ciudad.

Así las cosas, el proceso de renovación del PGOU, cuyo análisis comenzó en el anterior mandato socialista y cuyos primeros pliegos salieron adelante con el recién acabado gobierno de Ciudadanos y Partido Popular, sigue adelante con la entrada del PSOE a la Alcaldía, desde donde ponen el acento en el proceso participado con el que quieren implicar a la ciudadanía para construir la Granada de los próximos años”.

Con la licitación del proyecto aprobada, el pasado 27 de julio, el nuevo alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se reunió con el equipo redactor del PGOU para firmar el acuerdo del inicio de la redacción del plan y, según indicó Miguel Ángel Madrid, “estamos trabajando ellos para abrir ese proceso participado”.

Según informó Madrid, “en los pliegos y en el contrato que firmó el equipo redactor figura que el plazo total para entregar el avance del PGOU son 18 meses”, y agregó que “entiendo que el proceso participativo debe alargarse durante todo ese tiempo, porque tenemos interés en que participe el mayor número de personas posible”. Para ello, habrá varías vías, “se está habilitando una página web y habrá un banner en la página web del Ayuntamiento que te dirigirá, de manera que la gente pueda participar”.

Por otra parte, otra de las vías será “mantener reuniones con colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicales y con escuelas, quiero llevar la discusión de la estructura de la ciudad a los colegios y la quiero llevar la a cuantas instancias podamos”, comentó el edil de Urbanismo, quien aportó que “tenemos que ir conjuntado el trabajo de avance del estudio de la situación que tenga la ciudad con ese proceso participativo que voy a intentar que sea extienda a lo largo de los 18 meses”.

Este es solo el plazo para que el equipo redactor entregue el avance, “después habrá que sacar una nueva licitación para que se redacte ya el plan definitivo, que tendrá, en primera instancia, una aprobación inicial y luego la definitiva, para seguir con otro proceso participativo, el de alegaciones y la aprobación en pleno”, avanzó Miguel Ángel Fernández Madrid, que auguró que “este proceso se irá más allá de este mandato, tendremos un nuevo PGOU al final del mandato que viene”, a pesar de que “se está tramitando la nueva ley del suelo que quiere sacar adelante el gobierno andaluz y que pone el énfasis en acortar los plazos de tramitación, pero los plazos pueden ser torticeros y al final van a estar en torno a los seis o siete años”.

Con respecto a la caducidad del plan y a los plazos que se alargan, algo que se suma a la edad del ordenamiento, el concejal socialista indicó su opinión: “Yo entiendo que los planes deberán retocarse cada década, como mucho. En nuestro caso tenemos el Planeamiento de Protección con más de 30 años, el Plan Centro va a cumplir casi que 20 años y el PGOU va a cumplir también otros 20 años, con lo que vamos superados de plazos totalmente”.

A propósito de cómo van a retomar el trabajo en este mandato, Miguel Ángel Fernández Madrid comentó a este medio que “vamos a seguir en la línea de lo que marcan los pliegos, donde se establece que tiene que haber un inventario de equipamientos, un inventario del suelo disponible que sea municipal, la protección de las zonas verdes y el equipo redactor se tiene que ceñir a esta parte”.

Otro de los puntos a los que “le vamos a dar prioridad es a la ciudad construida, porque en Granada hay muy poco suelo, salvo unas áreas de reserva que hay, el resto es de ciudad construida”, reseñó Madrid, que hizo mención a centrarse en lo que ya hay construido: “Hay que hacer un esfuerzo por la recuperación y la rehabilitación de las edificaciones que estén en peor estado, pero no hay mucha capacidad de suelo para desarrollar nuevos planes de vivienda”.

INICIO DE LA RENOVACIÓN

A finales de octubre de 2020, el que fuera por entonces concejal de Urbanismo, el popular Luis González, daba el “pistoletazo de salida” a la confección del nuevo PGOU, “tras 20 años con un plan obsoleto y que traía ya más problemas que ventajas”. El Ayuntamiento publicaba en el portal de contratación la primera fase para estos trabajos, con una inversión de 500.000 euros, y se calcula que Granada podrá tener un nuevo PGOU en cuatro años.

Este día, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, arropaba el edil popular y justificaba “las razones para la revisión del PGOU: el mercado no es el mismo, las políticas no van solo a obra nueva, ahora hay que apostar por la regeneración y rehabilitación, el centro está despoblado con el consiguiente deterioro de inmuebles que no ven otra salida que el uso turístico con los grandes problemas que genera, hacer más atractivo el centro para vivir, con rehabilitación, movilidad, equipamientos y eficiencia energética”.

Además, para completar la consejera de Fomento anunciaba también que “al mismo tiempo que el Ayuntamiento ha decidido este camino para aprobar un nuevo PGOU también la Junta ha iniciado el procedimiento para revisar el POTAUG de la ciudad y su área metropolitana, para ir acompañando el nuevo planeamiento”.

Por otra parte, otras de las novedades con las que se inició este proceso de renovación del PGOU de Granada fue “la de ser la primera capital de Andalucía que cuente con una mesa de trabajo para aprobar ese plan”, con el objetivo de que los trámites se vayan resolviendo sobre la marcha, de la manos de los asesores, y no a toro pasado, teniendo que rectificar sobre correcciones y revisiones. Esta contaría con la nueva herramienta con la que la Junta quiere dotar al Urbanismo de los municipios, la LISTA, que viene para aportar “reglas claras y sencillas, que agilicen los trámites y que impulsen los proyectos que sean social, medioambiental y económicamente viables”.

Ya a principios de mayo de 2021, se anunciaba la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del documento de avance de la revisión del PGOU, que recaía en la empresa Territorio y Ciudad, SLP, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Este plazo de 18 meses comenzaba el pasado 27 de julio, cuando ya el nuevo alcalde, Francisco Cuenca, firmaba el acuerdo para el inicio de su redacción junto con el director del equipo encargado del diseño del Plan, Manuel González Fustegueras, director de la empresa Territorio y Ciudad, que destaca por proyectos previos como el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, Jerez de la Frontera (Cádiz), o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.