Las obras del Metro vuelven a Granada: se pone la primera piedra de la ampliación sur

Dieciséis años y nueve meses después. Este es el tiempo que ha pasado entre la colocación de las dos primeras piedras de las obras del Metro de Granada. Una, la que dio origen a la actual línea 1 del Metropolitano, el ya lejano 26 de marzo de 2007; y otra, la que se pondrá esta tarde para la ampliación Sur entre Armilla y Las Gabias pasando por el centro de Churriana de la Vega. Un acto histórico que supone el pistoletazo de salida para la extensión del tranvía hacia dos de los municipios más poblados del Cinturón y que para darle más solemnidad, contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Fomento, la granadina Rocío Díaz. La capital, esta vez, se quedará como espectadora y no se verá afectada por las obras. Y es que mucho ha pasado y mucho ha cambiado.

Por ejemplo, el Gobierno de la Junta. En 2007 aún faltaban doce años nada menos para que por primera vez en Andalucía dejara de gobernar el PSOE para que lo hiciera el PP. Por entonces, los populares dudaban de la viabilidad del tranvía y discutían cuánto debía discurrir soterrado y cuánto en superficie. Incluso por dónde debía pasar. Ahora ha sido el PP quien ha impulsado su ampliación, durante el primer mandato en Fomento de Marifrán Carazo, ahora alcaldesa de la ciudad e impulsora del estudio informativo (el cual incluye la extensión Centro). Con el comienzo de las obras se culmina el paso del papel al terreno, a lo tangible.

También habrá diferencias con aquel 2007. El aquel momento la polémica por los retrasos y las reticencias de los granadinos la hacían una obra impopular, pero el PSOE con valentía siguió adelante. Pero sin muchas alharacas. Por eso cuando empezaron las obras aquel mes de marzo no hubo ni pompa ni boato. Ni siquiera acto oficial de puesta de primera piedra. Cierto es que fueron movimientos preliminares (como los de hoy), pero no se ofició ningún tipo de festejo institucional, ni acudió cargo político alguno. Simplemente empezaron las obras, que no fueron visitadas por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, hasta prácticamente un mes después, un 25 de abril. Este jueves será bastante distinto.

La cita es a las cinco y media de la tarde en la calle Santa Lucía, que pertenece al municipio de Churriana de la Vega, en concreto frente al Parque de la Paz, donde irá situada una de las siete paradas de la ampliación de la línea 1 del Metropolitano. Habrá discursos, puesta de la primera piedra, y al día siguiente, en faena. Estos primeros trabajos consistirán en la reposición de los servicios afectados existentes, demolición de aceras y viales, así como los trabajos de movimiento de tierras y plataforma de vía, para posteriormente iniciar la ejecución de la parada de La Paz.

Si estas obras empiezan en pleno casco urbano de Churriana de la Vega, las de 2007 lo hicieron en el Polígono de Juncaril, en la carretera entre Maracena y Albolote. Un espacio entre las dos poblaciones en las que se hicieron los primeros movimientos de tierras en un segmento de dos kilómetros, además de procederse al cerramiento de la obra y a trasplantar los árboles que había en el lugar. Hubo que esperar hasta agosto de 2007 para que las máquinas entraran entonces en las calles de uno de los cuatro municipios afectados por la línea 1. Fue en Maracena, en la avenida Blas de Otero en la confluencia con el Camino Nuevo, el cual precisamente no se terminó de arreglar hasta hace tres años.

Otra de las diferencias es que las obras ahora no afectarán a Granada capital. El shock de unos trabajos que se eternizaron en el tiempo y que se toparon con las crisis financiera de 2008 causaron una profunda brecha sobre todo el Camino de Ronda, donde muchos comercios tradicionales cerraron para no volver a levantar la persiana. Ese temor no debería de volver a repetirse en la actualidad, aunque la obra, sobre todo en Churriana de la Vega, se parezca mucho a aquella porque cruza por completo la población churrianera. Sin embargo, ahora existe compromiso con Europa y dinero contante y sonante para acometer una obra que debe estar acabada para verano de 2025 y puesta en marcha en 2026.

Será esta parte que ahora empieza la más sensible y la que más va a notar la población sobre todo de Churriana de la Vega, y la de Armilla. La última parte de la actuación será la que conecte la actual cabecera frente al Ayuntamiento armillero con los nuevos tramos en construcción. En esta primera fase las actuaciones se prolongarán hasta la rotonda de La Gloria. El siguiente tramo, correspondiente a la segunda fase, está pendiente de salir a licitación todavía. Este afectará al casco urbano de Las Gabias pero sin entrar al centro de la población. Su plazo de ejecución será el mismo y tendrá menos afectaciones.

Hace siete años y cinco meses se terminaron las obras de la línea 1 del Metro de Granada. Fue cuando se soldaron los últimos raíles a la altura de la parada de la Estación de Ferrocarril. Aquel 9 de julio de 2016 estaban a punto de cumplirse nueve años del inicio de la construcción del Metropolitano. Siete meses y medio más tarde, un tren completó el pruebas por primera vez todo el recorrido desde Albolote hasta Armilla. Hasta entonces las pruebas siempre acababan en Caleta. El 21 de septiembre de 2017 se inauguró el Metro. Seis años y dos meses más tarde, el Metro de Granada vuelve a estar en obras.