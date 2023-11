Cuatro de cada diez inscritos a las oposiciones de celador del SAS en Granada no se presentaron

Eran 12.789 las personas llamadas a presentarse a las 9:00 horas de este pasado sábado en las distintas facultades sede de los exámenes a celador del SAS, pero finalmente se presentaron muchas menos. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Consumo, del total de inscritos, esos 12.000 y pico, se enfrentaron a la prueba el 60,8%, unos 7.770 aspirantes, lo que significa de cuatro de cada diez opositores en Granada desistieron en su intento de conseguir una plaza de celador en el Sistema Andaluz de Salud y ni siquiera se presentaron en la sede de la prueba.

Las mismas fuentes de la Consejería de Salud y Consumo indicaron que no se había producido a lo largo de la mañana ninguna incidencia "reseñable". Además de opositores, en centros donde se realizaron las pruebas hubo representantes de los distintos sindicatos con representación en el ámbito sanitario para asesorar y dar información a los opositores.

En esta ocasión, las pruebas fueron para optar a las 1.358 plazas ofertadas de las categorías de celador. En toda Andalucía fueron 59.943 los aspirantes inscritos, de los que más de 12.700 estaban llamados a presentarse en Granada.

La Consejería repartió a los opositores entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la Facultad de Ciencias, Psicología, la ETSI de Edificación, el Aulario Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Relaciones Laborales, el Espacio V Centenario (antigua Medicina en la Avenida de Madrid) y la Facultad de Ciencias de la Educación.

Resto de exámenes

En el mes de noviembre, se realizarán también las pruebas para categorías de facultativos especialistas de área, medicina del trabajo, medicina de admisión y documentación clínica, odontología, epidemiología, pediatría de Atención Primaria, terapeuta ocupacional, logopeda, y trabajador social.

En el mes de enero, se realizarán las pruebas de auxiliar administrativo, administrativo, técnico de la función administrativa y técnico medio de función administrativa. En febrero, se examinarán las personas candidatas para técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos sanitarios, cocinero, pinche, personal de lavandería y planchado. Finalmente, en marzo, se prevén realizar las pruebas del resto de categorías de Servicios Generales.

La duración máxima para la realización de la prueba fue de una hora y media. Para acceder al aula de examen, los aspirantes debieron identificarse, ya que, de no hacerlo, no podían presentarse. El otro requisito era llevar bolígrafo azul o negro. Durante la prueba no podía utilizarse libro ni documentación alguna.