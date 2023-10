El perfil del nuevo directivo de éxito: un líder preparado para lo inesperado y capaz de entusiasmar

La Fundación Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) ha celebrado este martes en Granada un encuentro empresarial previo al XXII Congreso que se celebrará en el Palacio de Congresos de la capital este 26 de octubre. Un nutrido grupo de empresarios y de autoridades han respaldado a CEDE en este encuentro, en el que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mantenido un diálogo con el vicepresidente de la Fundación, Ramón Adell.

Durante el desayuno organizado en la sede de la entidad bancaria en Granada, Gortázar ha hablado de todos los aspectos de la empresa: papel del directivo, situación económica actual, retos de futuro y adaptación a los desafíos tecnológicos. Un diálogo en el que ha comenzado reiterando, como ayer mismo hizo CEDE en la presentación de su congreso, que "el entorno está definido por la palabra cambio" y que la incertidumbre actual hay que aceptarla, "ser modestos en las ambiciones y estar preparados para lidiar con lo inesperado".

Adaptación a los retos tecnológicos

En Granada, lugar para hablar de digitalización y de inteligencia artificial, también se le ha preguntado a Gortázar sobre la privacidad de los datos, los ataques de seguridad y los fraudes tecnológicos. Preguntas de máxima actualidad precisamente en Granada, ya que la semana pasada, durante la celebración de la Cumbre Europea varias páginas institucionales públicas sufrieron ataques de hackers rusos en lo que era un ataque simbólico a la Cumbre y que afectó también a otras páginas institucionales del Gobierno. Sobre el riesgo de estafas, ciberataques y fraudes, el directivo de la entidad bancaria ha incidido en la necesidad ineludible de protección a todos los niveles de la sociedad: "Es difícil, pero es esencial hacerlo. Los ciberdelincuentes buscan el punto más débil y puede ser un cliente. Nosotros recibimos más de 100 ataques a la hora, ninguno tiene éxito. La mentalización frente a la amenaza de la ciberdelincuencia es el elemento más importante de defensa. Nosotros repetimos a los clientes que nunca pedimos datos".

"Necesitamos vivir con ello. El mundo se ha digitalizado y hay mucha gente que está buscando las grietas del mundo digitalizado para ganar dinero ilegalmente. Esto va a seguir e igual que a todos se nos ocurre no pasear por determinados sitios a determinadas horas, tenemos que ser conscientes de que en internet esto existe y vamos a intentar limitar al máximo esta amenaza". En cuanto a la privacidad de los datos de los clientes, "desde la mentalidad financiera pensamos que los datos igual de seguros que los recursos financieros. Es imprescindible en cualquier tratamiento de datos".

Aterrizaje suave en lugar de crisis

Sobre la situación económica del país, Gortázar ha dicho que "la economía está en momento de desaceleración en Europa en particular" pero que en España hay un crecimiento trimestral bueno que espera que se mantenga. "El hecho de que hablemos de desaceleración a veces en España nos lleva a pensar en crisis y dificultad y no es eso lo que pensamos. Pensamos en un fin de año bueno y un 2024 con reaceleración que se notará a final de 2024 con un ritmo de crecimiento que nos haga pensar que en vez de una crisis sea un aterrizaje suave". Con una perspectiva de que el BCE consiga frenar la inflación, aunque no sea de inmediato, su previsión es que "durante los próximos tres trimestres no veremos caídas de tipos sino al final del año que viene" y que tenemos que "olvidarnos de unos tipos por debajo del 3%", ha añaddo Gortázar.

Preguntado por Adell sobre si resulta imprescindible volver a una disciplina fiscal ante el incremento de deuda y el estar hipotecando el futuro de las siguientes generaciones, Gortázar ha dado un rotundo sí. También ha hablado sobre los fondos Next Generation, para cuya distribución no se contó con el sector, o de los datos de CaixaBank y su modelo referencia.

Transformación del capitalismo

Gortázar ha hablado también sobre la necesidad de transformar el capitalismo. "El capitalismo es el menos malo de los sistemas económicos que conozco. Hay muchas cosas que mejorar, hemos identificado muchas cuestiones. El capitalismo puro necesitamos mejorarlo a través de la intervención del sector público. Y me gusta la intervención del sector privado. La sociedad pide que las entidades no sean capitalistas puras. Los mercados nos están dirigiendo a un capitalismo diferente, con otros fines. El mundo académico no ha terminado de montar aún el sistema pero nos lo pide la sociedad a gritos y que el capitalismo se reforme es imprescindible y necesario y está empezando a pasar".

También ha asegurado que "todavía el sistema financiero tiene deberes para poder explicar lo que hacemos y cómo. La sociedad, como no estamos de moda, le cuesta hacerse eco de lo bueno y es más fácil repetir lo malo".

El papel del líder y el talento joven

Sobre el liderazgo, el lema del congreso de la CEDE que se celebrará en Granada, el directivo ha dicho que lo principal es ser consciente de que se "trata con personas". "Nos volvemos máquinas y se nos olvida que las partes del engranaje son personas y tienen sentimientos, necesitan descanso, tienen frustraciones, no hay que olvidarse que aquí estamos personas y no robots. Hay que mantener confianza y no es derivada de un yo me lo sé todo sino al revés, de no tengo las respuestas pero tengo un equipo". Gortázar ha abogado también por un "enfoque de resultados": "Somos líderes para conseguir resultados. Si no se produce, no estamos satisfechos. Hay que tener un mayor nivel de exigencia y entusiasmar a los equipos. Cuando se consiguen las cosas, se está en el proceso de conseguirlas, la gente tiene la máxima motivación. Esa es la lucha diaria. Si hay un equipo entusiasmado no necesitas nada más".

Y el reto de retener el talento joven también está sobre la mesa. Gortázar ha hablado también del riesgo de la especialización y sobre el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha dicho que hay que ver tanto los perfiles de hoy como lo que "necesitamos a diez años vista". "El mundo evoluciona rápido. Tenemos que hacer esa planificación a 5 o 10 años vista, tener una visión de largo plazo y sacarlo del debate político a corto plazo de campaña y ponerlo en un entorno de trabajar conjuntamente como país. Hay que repensar la estructura educativa para centrarla en las necesidades de la empresa".

Y a los jóvenes, como a sus hijos, ha pedido que mantengan "esas ganas de aprender, de formarse, no conformarse. Que no desperdicien el talento. Es más divertido no acomodarse".