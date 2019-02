Los permisos de caza aumentan un 500% en Sierra Nevada

El peligro de una actividad con poco relevo generacional

“En España se han perdido 200.000 licencias de caza en cuestión de 5 años” esta afirmación la hacen los técnicos del Parque Nacional de Sierra Nevada, Javier Cano y José Enrique Granados, que asisten a la extinción de una actividad que no encuentra relevo generacional. En la provincia de Granada cada vez hay menos cazadores y éstos son por norma general mayores, por lo que en cuestión de 15 años, explican, puede ser que este sector sea testimonial.

La sociedad ha cambiado mucho y muy rápido y temen que dentro de un tiempo la población, cada vez más concienciada en el animalismo, no compartirá la manera de gestionar las poblaciones mediante recursos cinegéticos. “Llegará un punto en que la sociedad no entenderá lo que les estamos contando: que estamos gestionando un parque con artes cinegéticas que para nosotros son planes de gestión, pero que al final es un señor con un rifle, eso la gente joven no lo entiende”.

En el caso de la cabra montés y el jabalí, son especies sin predadores naturales. La única manera de controlarlos son los planes de gestión con abatimiento y la caza. “No se nos ocurre otra forma de hacerlo: lo hemos intentado con capturas (para posterior sacrificio), trabajado con gente que esteriliza, pero ambos son inviables técnica y económicamente en espacios abiertos con este nivel de población. No nos queda más remedio y obviamente no nos gusta sacrificar animales, pero no hay otra solución”, explican.

Estos expertos reconocen que cada vez hay un brecha más profunda con el mundo rural, la sociedad granadina por ejemplo, “tiene un desconocimiento absoluto de lo que es campo: que no es andar por un sendero o esquiar”, dice Javier. “Eso es lo que Decatlón te publicita”, sentencia José Enrique Granados que agrega que la gente no sabe “lo que puede suponer para una familia que tiene un campo de frambuesas y que una jabalina con tres rayones acaben con él y con ello, parte de sus ingresos anuales”.