Un plan económico para dificultar las bonificaciones

La oposición ha vuelto a pintar una línea roja de cara a aprobar las Ordenanzas Fiscales y cualquier tipo de proyecto de presupuestos: que no suban los impuestos. Así, la primera propuesta presentada ayer salió de la comisión con informe favorable no obstante todos los grupos anunciaron alegaciones. Uno de los asuntos que más preocupa a la oposición es los cambios propuestos por el PSOE para beneficiarse de ciertas bonificaciones que han sido calificadas por Ciudadanos como "trampas" para impedir que los granadinos se beneficien. El portavoz del grupo municipal de C's, Manuel Olivares, avanzó la voluntad de su formación para trabajar en las Ordenanzas Fiscales pero señaló que, a diferencia de lo que sí ha anunciado el PP, "C's no dará un cheque en blanco al equipo de gobierno socialista para que suba los impuestos". El grupo municipal de Cs considera que la propuesta tiene "un claro afán recaudatorio a través de poner zancadillas a las bonificaciones y trabas a las devoluciones". Olivares puso de manifiesto requerimientos que establecen estas ordenanzas para poder acogerse a las bonificaciones y que consisten en tener todos los recibos periódicos domiciliados y en tener que volver a presentar toda la documentación relacionada con las domiciliaciones bancarias pese a haberlo hecho previamente.

Vamos Granada calificó de "irrelevantes" las medidas anunciadas por el PSOE. La formación consideró que después de tres años sin presupuesto y una deuda de más de 300 millones de euros, el Ayuntamiento necesita recuperar las riendas de su economía. "El PP se ha abstenido, dicen que como gesto de colaboración, pero esto se traduce en que el PSOE va a continuar en su misma senda, que no es más que la subida del IBI iniciada por el PP y seguir regalando el dinero de los granadinos a empresas privadas como Inagra o Rober".

Desde IU, Francisco Puentedura, destacó que "las ordenanzas siguen sin compensar la subida antiprogresiva de impuestos que han sufrido los granadinos en los últimos años", remarcó Puentedura que la única medida estrella es la referente a los vehículos con más de 25 años. "Aumentará en ingresos 900.000 euros y retirará vehículos de mayor antigüedad; nos parece que está bien pero es insuficiente", declaró Puentedura que pidió que las Ordenanzas Fiscales avancen más hacia la equidad, y la lucha contra el fraude fiscal.