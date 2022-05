Un pleno extraordinario bronco aprueba el plan para invertir 15 millones extra en servicios en Granada

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que se han debatido y aprobado la modificación de crédito y la inversión de 15 millones extra recibidos de la recaudación de los tributos del Estado, en una sesión con cuatro puntos que se presumía rápida y que se ha alargado con bronca, acusaciones entre grupos municipales e incluso amago de abandono de la sesión por parte de Antonio Cambril, portavoz de Unidas Podemos, y del grupo municipal del PP. Ambos finalmente se han quedado para votar los suplementos de crédito.

Los cuatro puntos han sido aprobados, dos con mayoría absoluta, concretamente los puntos de Suplemento de Crédito Amortizaciones Préstamos y el Crédito Extraordinario Participación Ingresos del Estado, a los que solo se ha abstenido el grupo municipal de Vox.

La aprobación de estos puntos permite dotar de crédito al Consistorio para hacer frente a las amortizaciones de préstamos; limpieza, conservación, jardines, pavimentos, empleos temporales en el Ayuntamiento y pago de facturas eléctricas; prever y dotar de presupuesto a los gastos de personal y a la celebración de las próximas elecciones de Andalucía, y una pequeña partida a la nueva fase de ejecución y transformación del barrio de Santa Adela; y por último partidas para desarrollar los fondos europeos 'NextGeneration'.

El debate de todos estos puntos, que se preveía rápido, se ha ido alargando debido a las acusaciones de unos y otros grupos y de los concejales no adscritos, que han ido caldeando el ambiente progresivamente y ha terminado con acusaciones cruzadas, enfados, amagos de abandono, peticiones de reprobación y un ambiente de bronca generalizado que se ha intentado aplacar, pero que no ha convencido a nadie.

Debate sobre la aplicación del dinero recibido

El punto que más debate ha generado ha sido el segundo, referido a casi 10 de los 15 millones debatidos, aprobado finalmente con la mayoría simple de 13 votos a favor de PSOE y Unidas Podemos, 9 contra del grupo municipal del PP y de tres de los concejales no adscritos, y 3 abstenciones de Vox. Este recogía aportaciones de dinero entre las que destacan 800.000 euros para Servicios Sociales, 1,6 millones para limpieza viaria, 300.000 para la limpieza de colegios, 250.000 euros para espacios verdes y arbolado, 250.000 euros para el blindaje de las escuelas infantiles de Granada Educa, 430.000 euros para la mejora de espacios comunes o de caminos rurales y de 5 millones para el contrato de alumbrado público vinculado con el contrato de energía eléctrica.

El PP ha acusado tanto a PSOE como a UP de no consultarles a la hora de pactarlo e incluso de no informales sobre él. "Están en su derecho, pero no nos han contado nada, no nos hayan consultado", ha asegurado el portavoz de los populares, Luis González, y ha matizado que su voto en contra no procede de no querer aprobar esa aportación de capital, sino de que no les parece que esté bien repartido el dinero y que sirve más "para tapar agujeros" que para ayudar a la ciudadanía.

"Se paga a las grandes compañías con ese dinero, a Inagra, Alsa y Endesa. No crea riqueza ni genera bienestar. Con nosotros no se ha pactado nada, no se ha indicado nada. Se ha olvidado en la distribución a la cultura, a los comercios y a la hostelería. Quieren esconder con el hecho de poner arbolitos el pago a las grandes empresas que cuidan los jardines", ha destacado González.

Ante estas acusaciones, el portavoz del PSOE, Jacobo Calvo, ha asegurado que el PP está "continuamente fallándole a Granada" y ha dicho que en esta votación "han tenido una oportunidad de reconciliarse con Granada, y vuelven a votar en contra".

"Hacen de la mentira su 'modus operandi'. Desde hoy están deslegitimados para ir a cualquier barrio a pedir limpieza y cuidado de jardines votando en contra de este punto. No reclamen mejoras por la calle cuando hoy están votando en contra. Siguen instalados en el caos, ¿cuándo se va a reconciliar con la ciudad?", espetó Calvo, quien tuvo palabras de agradecimiento a Unidas Podemos por "su visión de luces largas, apostando por lo que nos une y no nos separa".

Cruces de acusaciones recurrentes

Tras este cruce de reproches, en los siguientes turnos de palabra los concejales de la capital volvieron a tratar los temas más recurrentes en la política granadina. Hubo acusaciones y señalamiento de la venta del Granada por cargos en otras ciudades, la caída del bipartito PP-Ciudadanos, o la polémica con el exalcalde Luis Salvador y su apoyo a los socialistas. Incluso el concejal no adscrito Manuel Olivares hizo una cita católica al Evangelio de San Lucas sobre la parábola de la oveja perdida, comparando como había acogido el PSOE a Salvador, ante lo cual el exalcalde respondió que la renuncia de 9 millones de fondos europeos en 2019 fe culpa suya y que la caída del bipartito también. "Lo que usted no esperaba era que Salvador y Huertas no tenían precio", acabó diciendo, frase ante la que se rio toda la bancada de la oposición.

La situación se calentó también entre el PP y Unidas Podemos, ya encendida previamente a causa de unas declaraciones de Olivares sobre impagos a bancos de la formación a nivel andaluz. González acusó a la formación de pagar a grandes empresas con la aprobación de estos puntos y de ayudar a Francisco Cuenca a sentarse como alcalde. Ante esto, Antonio Cambril, portavoz de UP, le espetó directamente que "en política y en la vida mentir está muy feo, salvo que esté acostumbrado en 25 años de vida política, en los que ha estado prácticamente en todas partes, sin hacer nada en ninguna (...) no me extraña que usted mienta y descalifique después de 20 años en política y arruinando a Caja Granada, rascándose el sobaco en el Parlamento y ahora dedicándose a descalificar y mentir".

"Señon Cambril, no tengo palabras para calificarle. Ni a usted ni a aquellos que le apoyen a usted. Lo que ha dicho usted no tiene nombre y demuestra su catadura moral, intelectual y personal", le contestaba González mientras el portavoz de UP abandonaba el Salón de Plenos. El PP pidió el reprobamiento del concejal, algo que no se produjo, pues pocos minutos después Cambril volvió y retiró sus acusaciones a petición del alcalde. "Podría mantenerla esas acusaciones porque González me ha insultado, pero lo retiro. A veces hay gente que pide la paz a gritos, mientras que otros hacen la guerra en silencio. Mis disculpas".

El PP debatió internamente la situación a la que se había llegado tras las palabras de Cambril y amagó con marcharse del pleno, pero finalmente no lo hizo y se votaron los últimos puntos del orden del día. Un cierre de sesión rápido y bronco que dejó una sensación de guerra y malestar en el Salón de Plenos.