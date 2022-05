El pleno municipal de Granada se une en defensa del Corredor y la Inteligencia Artificial

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este viernes Pleno mensual, una sesión que ha sido tranquila, algo poco habitual en las sesiones en los últimos meses y donde las mociones han sido los puntos más destacados, así como la declaración institucional para defender la candidatura de Granada como sede de la Inteligencia Artificial. Además, se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 y se ha dado el visto bueno a la Adhesión del Municipio de Granada a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, ambos puntos con el voto en contra de Vox.

El pleno en conjunto con todos los grupos municipales ha apoyado una declaración institucional para apoyar la candidatura de Granada como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Una declaración que autoriza al equipo de Gobierno a enviar escritos solicitando la adhesión de instituciones y empresas granadinas a la candidatura de Granada, así como instar a la Junta y al Gobierno de España a apoyarla.

Mociones contra la lgtbifobia y por la paz

No se han podido llevar como declaración institucional pero sí han salido adelante como mociones conjuntas dos textos sobre la cultura de la paz y contra le lgtbifobia. Textos apoyados por todos los grupos menos por Vox, de ahí que no hayan sido declaraciones institucionales.

En la defensa de las mociones, el PSOE ha criticado la posición de Vox. En el caso de la moción por la cultura de la paz, la concejal de Bienestar Social, Nuria Gutiérrez, ha defendido que "se trata de visibilizar una estructura permanente que dé respaldo al diálogo intercultural en el marco establecido por la ONU para el pluralismo cultural", para lo que se contempla la creación de una mesa como herramienta para la paz que tienda puentes de comunicación entre las diferentes culturas y la prevención del discurso de odio". "Un espacio de diálogo reflejo de una Granada plural y diversa", ha dicho Gutiérrez, que ha criticado que un grupo (por Vox), "no está a favor de la paz y el diálogo". Un rechazo que Vox ha justificado en que "no han buscado el consenso con nosotros". "Estamos a favor de la paz y en contra del odio. Habría salido como declaración si hubiesen hablado con nosotros. En el texto hay duplicidades en puntos y podríamos haber incluido el fomento y el respeto de la figura de la familia", ha dicho Mónica Rodríguez, de Vox.

UP ha defendido la moción ya que lo que recoge es reflejo de la Constitución española, según Elisa Cabrerizo, y el PP ha indicado la oportunidad de la moción para hablar de paz en medio de la situación mundial con la guerra, dictaduras o asesinatos. "Esta moción es oportuna y la vamos a votar", ha dicho el concejal Carlos Ruiz Cosano.

La otra moción era contra la lgtbifobia a cuenta del aumento de las denuncias por delitos de odio así como la discriminación, buscando, según ha defendido Nuria Gutiérrez, "reivindicar que la ciudad es libre de odio, vejaciones, insultos y discriminaciones". La concejal de Vox Beatriz Sánchez ha dicho que no están de acuerdo con parte del texto en cuanto a la infradenuncia y la actividad policial. "Que no estemos de acuerdo con el texto no quiere decir que no estemos en contra de los delitos de odio o insulto por razón que sea".

El concejal de UP Francisco Puentedura se ha dirigido directamente a Vox lamentando que "hace unos días su portavoz en Cataluña pedía especialistas para terapia de conversión para gays". "Hoy han votado en contra del plan de subvenciones a los vulnerables, de la interculturalidad y el entendimiento, de incluir a la ciudad en la Asociación de Ciudades Educadoras. Están instalados en el pensamiento troglodita y de odio que no pretenden respetar cualquier diferencia respetarla. Y siguen en ese pensamiento", ha dicho, aludiendo después al PP y diciéndoles que "estos son los compañeros con los que quieren gobernar en Andalucía y si pudieran en las municipales". "No vale firmar mociones por la paz y la lgtbifobia y querer gobernar con gente que no representa España. Son un partido monolítico, no creen en la diversidad. El compromiso de Unidas Podemos es a defender los valores de igualdad, libertad y diversidad, a defender a las personas a que amen a quien quieran, como quieran y que no quieran a representantes queriéndoles curar o amenazar".

El concejal del PP Carlos Ruiz Cosano ha respondido a Puentedura asegurando que el PP defiende el derecho a la libertad en cualquiera de sus expresiones y le ha dicho que no aprovechen esta moción con el acuerdo de los grupos para "ensuciarla" con temas políticos.

La concejal Nuria Gutiérrez ha reprochado a Vox que "nunca estén dispuestos a ceder para llegar a acuerdos" y a afeado que los líderes del partido "insisten en que la homosexualidad es una enfermedad", para terminar con una frase de Pedro Zerolo: "Defienden una España en la que solo caben ustedes, nosotros un país en el que cabemos todas y todos".

Apoyo al Corredor Mediterráneo y urgencia para la línea por Granada

Otra moción que ha salido adelante por unanimidad es la presentada por UP sobre el Corredor Mediterráneo. En la moción se pide que el Corredor entre Granada y Almería se realice en paralelo al tramo entre Murcia y Almería, por lo que se pide a los parlamentarios por Granada a que pidan partidas para 2023 y que no se espere a que el Corredor llegue a Almería para que comience el tramo a Granada.

El trabajo del Corredor Mediterráneo entre Granada y Almería debe realizarse en paralelo al tramo entre Murcia y Almería, ha defendido el portavoz de UP, Antonio Cambril. Instan, por tanto, a los parlamentarios a exigir partidas y proyecto para 2023, así como al Gobierno y a la Junta, con unas cantidades pactadas antes del 31 de julio. No se puede esperar a que el Corredor Mediterráneo llegue a Almería para que comience el tramo a Granada. El tramo de la línea Granada, Moreda, Guadix, debe ser en doble vía en ancho Internacional, con una de las dos vías con tercer carril. "Granada y su provincia ni puede quedar al margen del más largo de uno de los nueve corredores europeos que puede suponer en aumento del PIB en 2'2 puntos, ni puede quedar sin nodo logístico y con el Puerto de Motril conectado al Corredor Mediterráneo. Todo ello será posible con la realización del tramo Antequera Granada Almería que es el más atrasado de España de una línea que empieza en Algeciras y a través de Granada y el Mediterráneo atraviesa seis países europeos hasta Zahony, en Hungría, cerca de la frontera con Ucrania".

También han salido adelante dos mociones del PP sobre el Día del Medio Ambiente y el aumento de la ciberseguridad en el Ayuntamiento y la aplicación del expediente electrónico. La moción de Vox sobre incremento de seguridad en parques y jardines no se ha aprobado.

Enfrentamiento PSOE-Vox

El momento de mayor tensión ha sido cuando el portavoz de Vox Onofre Miralles ha preguntado sobre la situación procesal del alcalde de Granada, a lo que el portavoz del PSOE ha contestado que "sin novedad", sacando después a relucir un mensaje de wasap que Miralles dice recibió tres días antes de la investidura en el que alguien le insta a "pedir cosas a Paco", lo que ha recibido la crítica airada del PSOE, que le ha dicho: "Esta es la política de Vox, la del espectáculo, la provocación", asegurando Calvo que cuando Miralles vaya a Madrid a ocupar el puesto de Olona "no lo vamos a echar de menos. No ha aportado nada, solo genera odio, exclusión, xenofobia y homofobia. Tanta paz lleves como descanso dejes", le ha respondido Jacobo Calvo. Por cierto, que Miralles no ha recibido todavía instrucciones desde Madrid de qué hacer cuando ocupe el escaño de diputado, si podrá continuar en el Ayuntamiento de Granada o no.

1,6 millones de Inagra

En el pleno ha habido un punto de Urgencia para aprobar la modificación presupuestaria para la inversión de 1,6 millones del reparto de beneficios de Inagra a partidas sociales, ambientales y de comercio con el apoyo de PSOE y UP y la abstención del resto de grupos.